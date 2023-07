CEDEAO cria 'troika' para erradicar terrorismo na região

​Os chefes de Estado e de Governo da Comunidade Económico dos Estados da África Ocidental (CEDEAO), decidiram no sábado criar uma 'troika' para encontrar soluções para erradicar o terrorismo na região.

“Para a erradicação do terrorismo na região, a autoridade decidiu montar uma 'troika', composta pelos presidentes do Benin, Nigéria e Guiné-Bissau, que vão propor soluções para os desafios de segurança que a região enfrenta, particularmente em dois países, Mali e Burquina Faso”, disse o presidente da comissão da CEDEAO, o diplomata gambiano Omar Touray, após uma cimeira dos líderes políticos reunidos em Bissau, Guiné-Bissau.

O presidente da comissão da CEDEAO falava aos jornalistas no final da cimeira de chefes de Estado e de Governo da organização, que ainda não divulgou à imprensa o comunicado final do encontro.

“A autoridade, também no âmbito da luta contra o terrorismo, pediu à comissão que explore a possibilidade de proibir a importação de determinados meios de transporte, incluindo motociclos de determinada cilindrada”, afirmou Omar Touray.

O presidente da comissão da CEDEAO afirmou também que os chefes de Estado “expressaram séria preocupação com o agravamento da situação de segurança na região provocado pela actual expansão das actividades de grupos terroristas e as suas consequências humanitárias”.

Além de manifestarem um compromisso para a erradicação do terrorismo e extremismo violento, os chefes de Estado da CEDEAO consideraram urgente a operacionalização de uma força antiterrorista regional, explicou Omar Touray.

Os chefes de Estados pediram à comissão para em estreita coordenação com os Estados-membros “definir modalidades para contribuições financeiras obrigatórias” para a criação da força.

Segundo o último relatório do Gabinete das Nações Unidas para a África Ocidental e o Sahel, divulgado em Janeiro deste ano, a situação de segurança na sub-região continua a agravar-se, nomeadamente no Burquina Faso e no Mali.

O relatório refere igualmente que os ataques terroristas no Benim e no Togo destacaram a ameaça persistente da insegurança que pode atingir os países costeiros daquela região.

No documento das Nações Unidas, refere-se também que a Nigéria continua a viver uma crise de segurança.

A CEDEAO é composta por 15 países, incluindo, além dos lusófonos Guiné-Bissau e Cabo Verde, Benim, Burkina Faso, Costa do Marfim, Gâmbia, Gana, Guiné-Conacri, Libéria, Mali, Níger, Nigéria, Serra Leoa, Senegal e Togo.