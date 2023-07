Espanha procura três barcos de migrantes com pelo menos 300 africanos

Pelo menos 300 pessoas que tentavam fazer a travessia marítima de África para a Europa em três barcos rudimentares estão desaparecidas, anunciaram hoje as organizações de socorro, que já mobilizaram um avião para procurar sobreviventes.

"O mais importante é tentar encontrar estas pessoas, muitas estão desaparecidas no mar, isto não é normal, precisamos de mais aviões para as procurar", disse a coordenadora da organização não-governamental (ONG) Walking Borders, citada pela agência Associated Press.

Um avião de Salvamento Marítimo da guarda costeira espanhola já avistou um dos barcos, considerando-o "de grandes dimensões", a 132 quilómetros a sudeste da ilha Grande Canária, com migrantes a bordo, mas ainda sem mais detalhes.

De acordo com a informação das famílias dos migrantes, o barco partiu para as Canárias em 27 de Junho, proveniente de Kanfountine, uma pequena localidade piscatória na parte do Senegal que está a sul da Gâmbia, a 1.700 quilómetros de Tenerife.

Os outros dois barcos partiram da cidade de Mbour em 23 de Junho, quatro dias antes do que terá sido avistado, explicou a ONG espanhola Walking Borders.

A rota de migração do Atlântico é uma das mais mortíferas do mundo, com cerca de 800 pessoas a morrerem ou a desaparecerem só na primeira metade deste ano, segundo esta ONG, também citada pela agência Efe.

Nos últimos anos, as Canárias tornaram-se um dos principais destinos das pessoas que tentam chegar a Espanha, com um pico de mais de 23 mil migrantes a chegaram em 2020, segundo o Ministério do Interior espanhol.

Na primeira metade deste ano, mais de sete mil migrantes e refugiados conseguiram alcançar as Canárias.