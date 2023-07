Lituânia sofre nova vaga de ciberataques na véspera de cimeira da NATO

A Lituânia sofreu hoje uma vaga de ataques cibernéticos, na véspera da reunião de líderes da NATO na capital do país, Vilnius, divulgaram as autoridades do Estado báltico.

"Neste preciso momento, está a decorrer um novo ataque de negação de serviço distribuído [normalmente designado como DDoS]", disse Liudas Alisauskas, chefe do Centro Nacional de Cibersegurança, em declarações aos jornalistas. A cidade de Vilnius acolhe a cimeira da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO) na terça e quarta-feira. Um ataque DDoS é uma forma de ciberataque que visa sobrecarregar um sistema, uma rede ou um serviço a ponto de torná-lo inacessível ou inutilizável para os usuários legítimos. Os ciberataques hoje registados pelas autoridades lituanas visaram as páginas 'online' do município de Vilnius, nomeadamente um site de informações turísticas, e uma aplicação de transportes públicos. O Centro Nacional de Cibersegurança coopera com agências de informações, polícia e parceiros estrangeiros. O organismo informou ainda que recebeu um relatório, no domingo, que reportava dois outros incidentes cibernéticos, incluindo um que implicou interferências nos serviços de uma estação de rádio regional. A operadora lituana de telecomunicações Telia também informou hoje que detetou mensagens na rede social Telegram com apelos para atacar várias instituições lituanas e empresas públicas.

