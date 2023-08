Papa Francisco chegou a Lisboa

​O avião que transporta o Papa Francisco e a sua comitiva aterrou hoje em Lisboa às 09h43 locais (7h43 em Cabo Verde), vindo de Roma, para participar na Jornada Mundial de Juventude (JMJ).

A aeronave entrou em espaço aéreo português às 09h12 e foi escoltado por dois caças F-16 até chegar à base de Figo Maduro, em Lisboa, onde aterrou 17 minutos antes do previsto.

O Papa Francisco foi recebido, no aeroporto, pelo Presidente da República português, Marcelo Rebelo de Sousa.

Segundo o programa entregue aos jornalistas que integram os voos papais, após a aterragem, o núncio papal, Ivo Scapolo, e o chefe do protocolo sobem a bordo da aeronave, para saudarem Francisco que desce de elevador.

O Papa é recebido pelo Presidente da República e duas crianças, em trajes tradicionais, que oferecem flores a Francisco. Os dois chefes de Estado atravessam as alas de honra, cumprimentando as delegações, e dirigem-se a uma área reservada do hangar, onde têm um breve encontro, de acordo com o programa.

Após a recepção oficial, decorre uma cerimónia de boas-vindas, na entrada principal do Palácio de Belém, onde, às 11h15, o Papa faz uma visita de cortesia ao Presidente da República.

Segue-se um encontro com autoridades, sociedade civil e corpo diplomático, no Centro Cultural de Belém.

À tarde, às 16h30, Francisco tem um encontro com o Presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, seguindo-se, 15 minutos depois, outro com o primeiro-ministro, António Costa, ambos na Nunciatura Apostólica.

O último ponto do primeiro dia da deslocação do Papa a Portugal é a oração da tarde (Vésperas), a que vai presidir, e que junta bispos, sacerdotes, diáconos, consagrados e consagradas, seminaristas a agentes pastorais, no Mosteiro dos Jerónimos, a começar às 17h30.

Mais de um milhão de pessoas são esperadas em Lisboa na JMJ, que começou na terça-feira e termina no domingo.

O Papa, primeiro a inscrever-se na JMJ, tem prevista uma visita de duas horas ao Santuário de Fátima no sábado, para rezar pela paz e pelo fim da guerra na Ucrânia.

As principais iniciativas da JMJ Lisboa 2023 decorrem em Lisboa, no Parque Eduardo VII, na zona de Belém e no Parque Tejo (a norte do Parque das Nações e em terrenos dos concelhos de Lisboa e Loures).

A JMJ foi instituída pelo Papa João Paulo II, em 1985, e, desde então, tem-se evidenciado como um momento de encontro e partilha para milhões de pessoas por todo o mundo.

A primeira edição aconteceu em 1986, em Roma, tendo depois passado pelas cidades de Buenos Aires (1987), Santiago de Compostela (1989), Czestochowa (1991), Denver (1993), Manila (1995), Paris (1997), Roma (2000), Toronto (2002), Colónia (2005), Sidney (2008), Madrid (2011), Rio de Janeiro (2013), Cracóvia (2016) e Panamá (2019).