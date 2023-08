Papa Francisco na JMJ : "Na Igreja há espaço para todos" e alerta para as ilusões do mundo virtual

Na Jornada Mundial da Juventude (JMJ) realizada no Parque Eduardo VII, em Lisboa, o Papa Francisco dirigiu-se esta quinta-feira, aos milhares de jovens presentes com uma mensagem de acolhimento e inclusão. Francisco enfatizou que "na Igreja há espaço para todos", independentemente da idade, saúde, justiça ou pecado. Francisco ressaltou a importância de acolher a todos como eles são, pois "Jesus nunca fecha a porta, mas convida a entrar e ver".

O Papa alertou os jovens sobre as ilusões do mundo virtual, pedindo que não se deixem enganar pelas aparências e promessas vazias das redes sociais e das realidades virtuais.

Destacou que muitas vezes essas coisas são supérfluas e não preenchem o vazio interior das pessoas. Francisco lembrou aos jovens que seus nomes são conhecidos pelas redes sociais, mas isso não deve diminuir sua singularidade e importância como indivíduos únicos.

"Quantos lobos se escondem por trás de sorrisos de falsa bondade, dizendo que sabem quem és, mas sem te querer bem, insinuando que creem em ti e prometendo que serás alguém, para depois te deixarem sozinho, quando já não lhes fores útil", alertou o Papa.

Segundo o chefe da Igreja Católica, "jovens e velhos, saudáveis e doentes, justos e pecadores, todos, todos, todos, na Igreja há lugar para todos".

Às centenas de milhares de jovens, "todos juntos", pediu que dissessem e repetissem "todos, todos".

"Isto é a Igreja, a mãe de todos", salientou, para depois lembrar à multidão (as autoridades estimaram cerca de meio milhão de pessoas) que "Jesus nunca fecha a porta, nunca, mas convida a entrar, entrar e ver".

Salientando que "Jesus recebe, Jesus acolhe", Francisco avisou que "Deus ama por surpresa, não está programado", acrescentando: "Deus ama-nos como somos, não como queremos ser ou como a sociedade quer que sejamos".

"Nos ama com os defeitos que temos, com as limitações que temos e com a vontade que temos de seguir em frente com a vida", afirmou, pedindo aos jovens para que "não tenham medo, tenham coragem, sigam em frente",

No final, pediu para que todos repetissem com ele "Deus nos ama", o que a multidão fez, terminando a intervenção com um "obrigado e adeus".

A JMJ, o maior evento da Igreja Católica, realiza-se pela primeira vez em Portugal, até domingo.

O anúncio da escolha de Lisboa foi feito em 27 de janeiro de 2019, na missa de encerramento da JMJ na Cidade do Panamá, pelo prefeito do Dicastério para os Leigos, Família e Vida, Kevin Joseph Farrell. Este dicastério é o organismo do Vaticano que organiza a JMJ com um comité local.

Segundo o sítio na Internet da JMJ Lisboa (lisboa2023.org), este é "um encontro dos jovens de todo o mundo com o Papa" e, "simultaneamente, uma peregrinação, uma festa da juventude, uma expressão da Igreja universal e um momento forte de evangelização do mundo juvenil".

"Acontece todos os anos a nível diocesano, até agora por altura do Domingo de Ramos e a partir de 2021 no Domingo de Cristo Rei. A cada dois, três ou quatro anos ocorre como um encontro internacional, numa cidade escolhida pelo Papa, sempre com a sua presença", adianta.

Esta iniciativa foi criada pelo Papa João Paulo II em 1985 (Ano Internacional da Juventude) e a primeira JMJ ocorreu no ano seguinte em Roma, Itália, numa celebração diocesana.

Já o primeiro encontro internacional realizou-se em Buenos Aires, Argentina, em 1987, terra natal do Papa Francisco.