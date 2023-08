JMJ: Papa Francisco alerta para a urgência de uma sociedade mais justa e sustentável

Na primeira iniciativa pública do segundo dia de sua deslocação a Portugal para presidir à Jornada Mundial da Juventude (JMJ), o Papa Francisco proferiu um discurso na Universidade Católica Portuguesa, em Lisboa, onde alertou para a "urgência dramática de cuidar da casa comum" e pediu a redefinição do conceito de progresso e evolução.

No seu discurso, o líder da Igreja Católica destacou a necessidade de uma mudança profunda na visão antropológica subjacente à economia e à política, afirmando que medidas paliativas e compromissos tímidos não são suficientes para enfrentar os desafios ambientais.

Também enfatizou a importância de uma ecologia integral, que considera o sofrimento do planeta juntamente com o dos pobres e os problemas da desertificação em paralelo com a crise dos refugiados e das migrações.

Além disso, o Papa ressaltou a contribuição feminina na economia e considerou interessante o envolvimento de Santa Clara de Assis na nova cátedra dedicada à Economia de Francisco na universidade e sublinhou a necessidade de devolver à economia a dignidade que lhe corresponde e evitar que ela caia no mercado selvagem e da especulação.

Em relação ao ensino superior, Francisco expressou sua preocupação com o actual sistema elitista e desigual que permeia as universidades, defendendo que um título académico deve ser visto como um mandato para se dedicar a uma sociedade mais justa e inclusiva.

Nessa linha, encorajou os estudantes a considerarem experiências de serviço fraterno como essenciais durante sua passagem pela universidade.

O Papa finalizou seu discurso inspirando os jovens estudantes a sonharem com uma geração de mestres de humanidade, compaixão e esperança para o planeta e seus habitantes.

A JMJ, que começou na terça-feira e termina no domingo, é considerado o maior evento da Igreja Católica.

O Papa, primeiro a inscrever-se na JMJ, chegou a Lisboa na quarta-feira, e no sábado tem prevista uma visita de duas horas ao Santuário de Fátima, para rezar pela paz e pelo fim da guerra na Ucrânia.

As principais cerimónias da jornada decorrem no Parque Tejo, a norte do Parque das Nações, na margem ribeirinha do Tejo, em terrenos dos concelhos de Lisboa e Loures, e no Parque Eduardo VII, no centro da capital.