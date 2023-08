Lula da Silva defende alargamento do bloco BRICS a mais países

​O Presidente brasileiro, Lula da Silva, viajou no domingo para Joanesburgo para participar na Cimeira dos BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul), onde voltará a defender o alargamento do fórum a mais países.

"Participei na criação desse importante bloco e volto para a sua 15.ª reunião, entusiasmado com o potencial do Brasil no seu retorno ao cenário internacional", escreveu Luiz Inácio Lula da Silva no domingo, no seu perfil na rede social X (antigo Twitter).

Na mensagem que antecedeu a viagem, Lula da Silva defendeu ser “fundamental a cooperação entre os países do Sul Global (Ásia, África e América Latina) no enfrentamento das desigualdades, da crise climática e por um mundo mais equilibrado e justo".

O líder brasileiro estará presente na reunião, que contará com a presença dos líderes da Índia, China e África do Sul, enquanto o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergey Lavrov, representará o Presidente Vladimir Putin.

Na agenda de Lula da Silva está a possível "expansão" do fórum BRICS, um assunto que "não é um tema novo" e sobre o qual as discussões têm avançado nos últimos tempos, segundo o diretor do departamento para a Ásia do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, Eduardo Saboia.

Lula da Silva já manifestou o seu apoio ao alargamento dos BRICS, tendo mesmo mencionado a Argentina e a Arábia Saudita como possíveis novos membros, e alguns países latino-americanos, como a Venezuela, manifestaram o seu interesse em aderir ao fórum.

A cimeira decorrerá entre 22 e 24 de agosto e, depois de participar na reunião dos BRICS, o Presidente brasileiro seguirá para Angola para uma visita oficial.

Em seguida, Lula da Silva viajará para São Tomé e Príncipe, onde em 27 de agosto participará na cimeira da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), que junta Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal e Timor-Leste.

O Presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, anunciou hoje que o secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU) participará na 15.ª Cimeira dos BRICS em Joanesburgo, a convite de Pretória.

“Estamos muito satisfeitos que o secretário-geral da ONU, António Guterres, tenha aceitado o nosso convite para estar presente na Cimeira dos BRICS”, referiu o Presidente sul-africano.

Ramaphosa anunciou que o seu homólogo chinês, Xi Jimping, é aguardado no país africano na segunda-feira, um dia antes da Cimeira dos BRICS, na sua quarta visita à África do Sul.

Mais de 30 chefes de Estado e de Governo de África estarão presentes na Cimeira dos BRICS, revelou o Presidente da República sul-africano.

A África do Sul foi convidada a ingressar no bloco BRIC – formado então por Brasil, Rússia, Índia, China -, em 24 de dezembro de 2010, que passou a designar-se BRICS.