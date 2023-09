Coreia do Sul e EUA realizam exercícios com fogo real no Mar do Japão

Os exércitos da Coreia do Sul e dos EUA iniciaram hoje manobras navais com fogo real e exercícios antisubmarino no Mar do Japão, em resposta às mais recentes acções da Coreia do Norte.

Dois aviões de patrulha marítima e nove navios, incluindo dois submarinos das Forças Navais da Coreia do Sul, participam no exercício, que durará até 27 de Setembro, de acordo com um comunicado da Marinha sul coreana. Do lado americano, participam o 'destroyer' USS Shoup, equipado com o sistema Aegis, e o cruzador USS Robert Smalls. Os exercícios foram concebidos "para fortalecer as capacidades de interoperabilidade dos aliados num momento em que as ameaças nucleares e de mísseis se intensificam, incluindo o recente lançamento daquilo que a Coreia do Norte apelida de veículo de lançamento espacial e a apresentação de um novo submarino", segundo o comunicado. Há algumas semanas, Pyongyang lançou um novo submarino tático de ataque nuclear, o seu primeiro submersível capaz de lançar mísseis balísticos (SSB), concebido para ter capacidades operacionais. Por sua vez, o regime norte-coreano lançou um foguete espacial em 24 de Agosto com o qual tentou colocar em órbita o seu primeiro satélite de reconhecimento militar, sem sucesso. Esta foi a segunda tentativa fracassada nesta área realizada este ano pela Coreia do Norte, que anunciou que tentará novamente colocar um satélite espião na órbita da Terra em Outubro.

