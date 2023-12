UNESCO diz que 2023 foi "ano letal" para jornalistas em zonas de conflito

A morte de 65 jornalistas, 38 dos quais em zonas de conflito, levou a UNESCO a qualificar o ano de 2023 como letal, apesar da diminuição do número de vítimas na contagem absoluta face ao ano passado (88).

"Esta diminuição em termos absolutos esconde um fenómeno muito alarmante: o aumento pronunciado do número de assassinatos em zonas de conflito", alertou hoje a directora-geral da UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura), Audrey Azoulay, em comunicado.

Os países onde a Unesco registou mais mortes em zonas de conflito foram os mesmos já denunciados pela organização Repórteres Sem Fronteiras (RSF) no seu último relatório anual: Palestina (19), Líbano (3) e Israel (2).

Todas as mortes de profissionais da comunicação social contabilizadas pela agência da ONU nestes três territórios aconteceram depois dos ataques do grupo islamita Hamas a Israel, e não desde o início do ano, como refere a RSF.

Afeganistão, Camarões, Síria e Ucrânia também foram locais de várias mortes de jornalistas, com pelo menos duas vítimas em cada um.

A diminuição da mortalidade aconteceu sobretudo nos Estados Unidos, na América Latina e nas Caraíbas, onde se registaram 15 assassinatos este ano contra 43 em 2022.

Estes números não incluem as mortes de jornalistas e profissionais de comunicação em circunstâncias não relacionadas com a sua profissão.

Ameaças, ataques físicos, detenções e confisco de equipamentos são outros riscos a que estes profissionais estão expostos, segundo esta organização internacional.

Uma situação que, garantiu, pode gerar "zonas de silêncio", ou seja, inacessibilidade dos cidadãos a informação em zonas onde esta é crucial.