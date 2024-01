ONU: "Três meses após ataques, Gaza tornou-se lugar de morte e desespero"

O chefe das operações humanitárias da ONU, Martin Griffiths, alertou que a Faixa de Gaza está "simplesmente inabitável", após quase três meses de guerra entre Israel e o movimento islamita palestiniano Hamas.

"Três meses após os ataques atrozes de 7 de Outubro, Gaza tornou-se um lugar de morte e desespero" e os seus habitantes "enfrentam ameaças diárias diante dos olhos do mundo", sublinhou Martin Griffiths, citado em comunicado.

Segundo o site Notícias ao Minuto, a guerra em Gaza eclodiu em 07 de Outubro, após um ataque maciço do Hamas que incluiu o lançamento de foguetes e a infiltração simultânea de cerca de 3.000 milicianos em Israel, matando cerca de 1.200 pessoas e raptando outras 250 em cidades próximas de Gaza.

Apesar das críticas internacionais, o exército israelita mantém uma forte ofensiva militar contra o grupo islamita no enclave palestiniano, de que resultaram mais de 22 mil mortos e 57 mil feridos, incluindo milhares de crianças, e mais de 7 mil desaparecidos sob os escombros dos bombardeamentos, segundo o Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas.

A retaliação israelita desencadeou uma crise humanitária grave devido ao colapso de hospitais, falta de medicamentos, alimentos, água e eletricidade, de acordo com as autoridades do enclave palestiniano controladas pelo Hamas.

Para Martin Griffiths, "é altura de as partes cumprirem todas as suas obrigações ao abrigo do direito internacional -- incluindo proteger os civis e satisfazer as suas necessidades básicas -- e libertar imediatamente todos os reféns".

"Continuamos a exigir o fim imediato do conflito, não só para o povo de Gaza e os seus vizinhos ameaçados, mas para as gerações vindouras que nunca esquecerão os 90 dias de inferno e os ataques aos princípios mais fundamentais da humanidade", acrescentou.

O Exército israelita continua as operações na Faixa de Gaza e anunciou hoje a eliminação de terroristas no centro do enclave, e a destruição dos locais de lançamento de foguetes em direcção a Israel, no sul, em Khan Younes, o epicentro dos combates.

Apesar da ausência de perspectivas de cessação das hostilidades, o ministro da Defesa israelita, Yoav Gallant, revelou na ultima quinta-feira ideias para o pós-guerra, na véspera do início de uma digressão regional do chefe da diplomacia norte-americana, Antony Blinken.

O plano apresentado pelo ministro ainda deve receber a aprovação de um governo israelita dividido mas prevê a continuação das operações em Gaza até "o regresso dos reféns", o "desmantelamento das capacidades militares e de governação do Hamas" e a "eliminação das ameaças militares".

Gallant defende uma solução sem o Hamas, mas também sem uma presença civil israelita, numa rejeição aos apelos de dois ministros de extrema-direita ao regresso dos colonos judeus e à emigração dos palestinianos, comentários condenados em particular pelos EUA e pela União Europeia.