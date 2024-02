UE renova por mais um ano sanções impostas ao Zimbabué

O Conselho da União Europeia (UE) renovou hoje por mais um ano as sanções impostas ao Zimbabué e que consistem no embargo à venda de armas e congelamento de alguns bens da indústria de defesa.

Num comunicado, o Conselho da UE lembrou que não há indivíduos na lista das medidas restritivas desde 2022, mas sublinhou continuar a acompanhar a situação no país.

Os Estados-membros dão "especial atenção para a situação dos direitos humanos", recordando que poderão "adaptar em conformidade toda a gama das suas políticas".

A União Nacional Africana do Zimbabué-Frente Patriótica (Zanu-PF), que está no poder desde a independência, em 1980, é acusada de conduzir uma vasta campanha de intimidação contra os opositores do país, que faz fronteira com Moçambique.

As eleições disputadas em Agosto de 2023 reconduziram no cargo o Presidente, Emmerson Mnangagwa, de 81 anos, tendo a oposição denunciado fraude eleitoral e reivindicado a vitória.

Durante a campanha eleitoral, dezenas de comícios da oposição foram proibidos e os opositores detidos e, no rescaldo das eleições, cerca de 30 deputados da oposição foram destituídos dos seus lugares por razões obscuras.

Nos últimos meses, vários ativistas da oposição foram atacados e um deles foi encontrado morto depois de ter sido raptado.

Há cerca de 20 anos que o Zimbabué é assolado por uma profunda crise económica.