Interpol acusa Rússia de negar extradição de opositor moldovo

O gabinete nacional central da Interpol na Moldova acusou hoje o Governo russo de negar a extradição do opositor moldovo Ilan Shor, condenado em Maio de 2023 pela justiça local a 15 anos de prisão por diversos delitos e corrupção.

O chefe do gabinete, Viorel Centiu, confirmou que a Organização internacional de polícia criminal (Interpol) recebeu uma resposta negativa da Rússia, que qualificou de absurda.

"A Rússia recorre ao artigo 3º da sua Constituição para explicar a sua não-ingerência no caso de Shor. Deixem-me recordar que este artigo se refere a não-interferência em matéria política, militar, religiosa ou racional", explicou.

Nesse sentido, sublinhou que a Comissão de controlo de ficheiros da Interpol indicou em 2021 que o pedido para emitir um mandado de captura dirigido a Shor e pedir a sua extradição era "completamente legal", segundo indicou a cadeia televisiva moldava Jurnal TV.

Indicou ainda que a Rússia assinalou previamente que Shor não tinha entrado no país desde 2014. No entanto, o próprio opositor declarou posteriormente que se encontrava na Rússia. "Podemos dizer que a Rússia não está a cumprir as suas obrigações como Estado-membro da organização", prosseguiu Centiu.

Na semana passada a Interpol pediu à Rússia para localizar, deter e extraditar Shor, que divulgou recentemente a imagem de um encontro com um deputado em Moscovo.

A justiça russa também proibiu ao político moldovo que exerça cargos no sistema financeiro do país durante um período de cinco anos, e procedeu à confiscação de todos os seus bens.