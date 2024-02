Principal opositor de Putin morre em cadeia no Ártico

A principal figura da oposição a Vladimir Putin, Alexei Navalny, morreu aos 47 anos, noticiaram esta sexta-feira as agências russas. O activista estava encarcerado numa cadeia do Ártico. Cumpria uma pena de 19 anos de prisão.

O opositor russo e adversário número um do Kremlin, Alexeï Navalny, morreu esta sexta-feira numa prisão do Ártico onde cumpria uma pena de 19 anos de prisão, anunciaram os serviços penitenciários (FSIN).

“A 16 de Fevereiro de 2024, no centro penitenciário nº 3, o preso Navalny AA sentiu-se mal após uma caminhada", indicaram as autoridades do FSIN, num comunicado de imprensa.

Na mesma nota é adiantado que "as causas da morte estão a ser apuradas".

De acordo com as informações avançadas pelas agências russas, uma ambulância chegou ao local para o tentar socorrer quando perdeu a consciência, mas Navalny acabou por morrer. Não houve confirmação imediata da morte de Navalny por parte da sua equipa.

Alexei Anatolievitch Navalny tinha 47 anos e era o principal opositor do regime do presidente russo, Vladimir Putin.

O Kremlin já reagiu à notícia indicando que desconhece as causas de morte.

“Os médicos têm de esclarecer”, declarou o porta-voz da Presidência russa, Dmitri Peskov, minutos após a notícia da morte do político russo.