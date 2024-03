Número de expulsões de cidadãos estrangeiros na UE recua 15%

O número de cidadãos de países terceiros expulsos de um Estado-membro da União Europeia (UE) apresentou no quarto trimestre de 2023 um recuo homólogo de 15% para 105.585, divulgou hoje o Eurostat.

Comparando com o período anterior, nos últimos três meses de 2023, o número de ordens de saída diminuiu 02%.

De acordo com os dados divulgados pelo serviço estatístico europeu, o número de pessoas reenviadas para outro país ou Estado-membro na sequência de uma ordem de saída aumentou, por seu lado para as 28.900, mais 8% do que no trimestre homólogo e mais 6% do registado entre Julho e Setembro de 2023.

Mais de três em cada quatro pessoas reenviadas para outro país na sequência de uma ordem de expulsão eram oriundas de países de fora da UE.

A França (35.175) foi o Estado-membro que registou, no quarto trimestre de 2023, o maior número de ordens, e a Alemanha (4.180) o maior número de reenvios para outro país.

Entre as pessoas que receberam ordem de saída, a maior parte eram cidadãos de Marrocos (8%), da Argélia (7%), da Turquia e Síria (6% cada), da Geórgia e Turquia (5%).

Entre os que efetivamente saíram, a maioria eram da Geórgia (12%), seguindo-se a Turquia (8%), Albânia (7%) e Marrocos, Argélia e Moldova (4% cada).