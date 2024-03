Número de mortos no atentado em Moscovo sobe para 140

O número oficial de mortos no atentado de sexta-feira passada contra um auditório nos arredores de Moscovo subiu hoje para 140, depois de um dos feridos graves ter morrido no hospital, informou o ministro da Saúde russo, Mikhail Murashko.

Cerca de 80 vítimas ainda estão hospitalizadas após o ataque à sala de espetáculos Crocus City Hall, reivindicado publicamente pela filial afegã do grupo terrorista Estado Islâmico (EI).

Desses pacientes, quatro estão em estado crítico, de acordo com a declaração do ministro citada pela agência de notícias Interfax.

O ataque, que feriu cerca de 200 pessoas no total, levou até agora a 11 detenções, incluindo as dos quatro alegados autores do assalto ao auditório, que ocorreu pouco antes de um concerto.