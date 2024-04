UE aprova mil milhões em ajuda macrofinanceira ao Egipto

A União Europeia (UE) anunciou hoje uma verba de mil milhões de euros de ajuda macrofinanceira (AMF) de curto prazo ao Egipto, para ajudar a estabilizar a economia do país.

O financiamento destina-se, segundo um comunicado do Conselho da UE, a fazer face à deterioração da situação macro-orçamental e às necessidades de financiamento do país nos últimos meses, nomeadamente após a guerra de Gaza, os ataques dos rebeldes Huthi no Mar Vermelho e as repercussões da guerra de agressão da Rússia contra a Ucrânia.

Esta verba é a primeira de duas propostas de AMF, faltando ainda dotar a segunda parte, no valor de quatro mil milhões de euros, para o período 2024-2027.

A Comissão Europeia propôs em 15 de março uma operação de AMF ao Egito num montante de cinco mil milhões de euros em empréstimos, na sequência de um pedido feito pelo Cairo em 12 de março.