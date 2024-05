Portugal: PR na região norte para contato com várias instituições e comunidade estudantil cabo-verdiana

O Presidente da República inicia hoje uma visita à região norte de Portugal (Bragança, São João da Madeira e Vila Real), tendo na agenda encontros com autoridades locais, instituições de ensino superior e comunidades estudantis cabo-verdianas.

A visita de quatro dias, que decorre de 18 a 21 de Maio, José Maria Neves, a convite do Instituto Politécnico de Bragança (IPB), vai participar, no dia 20 de Maio, na abertura das comemorações da Semana de África, evento organizado por esse instituto, em conjunto com a Associação de Estudantes Africanos de Bragança.

De acordo com o gabinete do Presidente da República, antes disso, no dia 19, José Maria Neves irá encontrar-se com a “significativa” comunidade estudantil cabo-verdiana que representa um terço do total de 10.500 estudantes do Instituto Politécnico de Bragança, para uma sessão de diálogo e interacção.

O Presidente da República, conforma a mesma fonte, terá ainda a oportunidade de estabelecer contatos com as autoridades locais, no qual terá uma recepção pelo presidente da Câmara de Bragança, Paulo Jorge Almendra Xavier, também no dia 20 de Maio.

Conforme a agenda que a Inforpress teve acesso, a visita também inclui uma passagem, de pouco mais de sete horas, pela cidade de São João da Madeira, hoje, onde será recebido nos Paços do Concelho, que precede uma sessão solene e o descerramento da placa alusiva à visita do Presidente da República, José Maria Neves.

Ainda em São João da Madeira e no contexto do XII Encontro dos Estudantes Cabo-verdianos, promovido pela Associação Maense em Portugal (AMP), o Chefe de Estado vai presidir à abertura da conferência “Importância da rede associativa para o sucesso académico”.

No quarto e último dia dessa deslocação, 21 de Maio, José Maria Neves visita a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), em Vila Real, assim como terá a oportunidade de conhecer a Escola de Ciências Agrárias da referida universidade.

Em Vila Real, o Presidente de República irá encontrar-se com a comunidade de estudantes cabo-verdianos da instituição que está a preparar, com a Universidade de Cabo Verde, o lançamento de cursos de licenciatura e mestrado em Informática e Ciências Agrárias, assim como mantém relações de cooperação com o Comité Olímpico de Cabo-Verde, o Instituto do Património Cultural e o Instituto da Juventude e Desporto.