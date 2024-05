NATO alerta para ataque a soberania da Estónia com incidente na fronteira

A Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO) disse hoje estar solidária com a Estónia, após um incidente na fronteira com a Rússia que elevou as tensões entre a União Europeia (UE) e Moscovo.

"Conversei com a primeira-ministra Kaja Kallas. A NATO está solidária com o nosso aliado contra qualquer ameaça à sua soberania", disse Jens Stoltenberg na rede social X (antigo Twitter). A UE exigiu hoje explicações por parte do Kremlin depois de um incidente na fronteira entre a Estónia e a Rússia na quinta-feira, e criticou o "comportamento instigador" e as "acções inaceitáveis" de Moscovo. "Na manhã de quinta-feira, guardas fronteiriços russos removeram unilateralmente as bóias luminosas colocadas pela Estónia no Rio Narva para demarcar a fronteira com a Rússia", disse o alto representante da UE para os Negócios Estrangeiros e Política de Segurança, Josep Borrell, em comunicado. "Estas acções são inaceitáveis. A UE espera uma explicação da Rússia sobre a remoção das boias, e o seu retorno imediato", acrescentou o chefe da diplomacia europeia. A UE "está a monitorizar a situação de perto desde o início, em cooperação e solidariedade com a Estónia e outros Estados-membros". "Este incidente na fronteira é parte de um padrão mais vasto de comportamentos instigadores e acções híbridas da Rússia, incluindo nas fronteiras marítimas e terrestres da região do Mar Báltico", completou.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.