Três líderes de oposição em Israel juntos para derrubar Netanyahu

O líder da oposição em Israel, o centrista Yair Lapid, reuniu-se hoje com os líderes de dois partidos de direita também na oposição para coordenar uma estratégia para derrubar o actual Governo de Benjamin Netanyahu.

"Concordámos com um plano de acção para substituir o Governo pelo bem do futuro do Estado de Israel", disseram os oposicionistas num comunicado conjunto.

Lapid lidera a oposição à frente do partido Há Futuro e já conseguiu criar uma alternativa de governação a Netanyahu em 2021, reunindo forças de todas as tendências contrárias ao actual primeiro-ministro, mas que durou apenas um ano.

Avigdor Liberman, que lidera o grupo secular de extrema-direita Israel Nossa Casa, e Guideon Saar, que lidera o grupo de direita Nova Esperança, também fazem parte desta solução alternativa.

Ambos foram membros do Likud de Netanyahu no passado -- tendo até sido ministros nos seus governos anteriores e aliados próximos do actual primeiro-ministro - mas abandonaram a formação de direita -- Liberman em 1997 e Saar em 2020 -- devido a desentendimentos pessoais com o líder.

Lapid, Liberman e Saar também apelaram ao líder do partido de centro-direita Unidade Nacional, Benny Gantz, para deixar o Governo de emergência que foi formado por causa da guerra na Faixa de Gaza, e juntar-se a este movimento de oposição.

O ex-ministro da Defesa Benny Gantz -- que no passado se juntou a coligações governamentais com Netanyahu -- também fez parte da alternativa de governação e, até 07 de outubro, esteve na oposição juntamente com Lapid, Liberman e Saar.

No entanto, depois do início da guerra em Gaza, Gantz foi o único dos três que optou por aderir a um Governo de emergência e é agora membro do núcleo duro do gabinete de guerra, juntamente com Netanyahu e com o ministro da Defesa, Yoav Gallant.

Gantz, que lidera as sondagens eleitorais há vários meses, ameaçou Netanyahu de que poderia deixar o Governo de emergência até 08 de Junho se este não cumprir uma série de exigências, como um plano pós-guerra para a Faixa de Gaza que contempla uma administração civil controlada por civis por palestinianos.