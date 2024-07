Pelo menos oito migrantes mortos no Mediterrâneo ao largo da Turquia

A Marinha da Turquia resgatou 19 migrantes e oito corpos naufragados em águas territoriais turcas no Mar Egeu, ao largo de Esmirna, noticiou hoje a televisão pública de Ancara citando fontes oficiais.

Na operação de resgate estiveram envolvidos um helicóptero, quatro embarcações e uma equipa de mergulhadores destacados para o local após terem sido avistados alguns migrantes no ilhéu de Karaada, perto do porto turco de Bodrum.

As autoridades recuperaram os corpos de oito migrantes, de acordo com um comunicado do ministro do Interior (Administração Interna), Ali Yerlikaya.

A origem e as idades destes migrantes ainda não foi divulgada.

Segundo os sobreviventes, o grupo de 27 pessoas - a bordo de embarcações precárias - não foram socorridas pelas autoridades da Grécia, na altura em que tentavam alcançar território grego.

Mais tarde, uma das embarcações naufragou tendo alguns migrantes alcançado Karaada, na costa da Turquia, a nado.