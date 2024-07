Maioria dos democratas pensa que Kamala Harris seria uma boa Presidente

A maioria dos eleitores democratas acredita que a actual vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, seria uma boa chefe de Estado, segundo uma sondagem hoje divulgada.

Uma nova sondagem do Centro AP-NORC de Investigação de Assuntos Públicos indicou que cerca de seis em cada dez democratas acreditam que Kamala Harris faria um bom trabalho como Presidente dos Estados Unidos.

Segundo a pesquisa de opinião, cerca de dois em cada 10 democratas não acreditam que Kamala Harris seria uma boa chefe de Estado e outros dois em cada 10 afirmaram que não sabem o suficiente para opinar.

Desde o fracasso do debate do Presidente norte-americano, Joe Biden, - com o ex-presidente Donald Trump, candidato presidencial do Partido Republicano, em 27 de Junho -, muitos democratas têm procurado, em privado ou mesmo abertamente, Harris para intervir e suceder a Biden como candidato presidencial do partido, acreditando que tem mais hipóteses contra Trump.

Entretanto, Kamala Harris mantém-se completamente leal a Biden, sendo sua grande defensora, mesmo após a desastrosa prestação no debate com Trump.

Oakley Graham, democrata de Greenwood, Missouri, declarou que, embora esteja "muito feliz" com as conquistas de Biden no cargo, sentiu que estaria mais entusiasmado por apoiar Harris como candidata a Presidente e que "já era tempo" de uma mulher tornar-se chefe de Estado no país.

Os adultos negros -- um contingente chave da coligação democrata e um grupo que continua a ser relativamente mais favorável a Biden do que a outros candidatos -- são mais propensos do que os norte-americanos em geral a dizer que Harris se sairia bem como Presidente.

Quanto aos norte-americanos em geral, esses são mais céticos em relação à prestação de Harris. Apenas cerca de três em cada 10 adultos norte-americanos dizem que Harris se sairia bem como chefe de Estado. Cerca de metade diz que Harris não faria um bom trabalho no papel, e dois em cada 10 dizem que não sabem o suficiente para opinar.

A sondagem também demonstrou que cerca de quatro em cada 10 cidadãos adultos têm uma opinião favorável sobre Harris, enquanto cerca de metade tem uma opinião desfavorável. Há mais pessoas com uma visão negativa de Biden, aproximadamente seis em cada 10.

Cerca de três quartos dos democratas têm uma visão positiva de Kamala Harris, o que está em linha com a forma como os democratas veem Biden. Sete em cada dez têm uma visão favorável do actual chefe de Estado.

Harris é mais popular entre os negros norte-americanos do que entre os adultos brancos ou hispânicos. É mais rejeitada pelos homens do que pelas mulheres.

Outros democratas proeminentes que foram considerados potenciais substitutos são menos conhecidos do que Harris.

Cerca de quatro em cada 10 adultos nos EUA não têm uma opinião sobre o governador da Califórnia, Gavin Newsom, e metade não está familiarizada com a governadora do Michigan, Gretchen Whitmer. Newsom é visto, em geral, um pouco mais negativamente do que positivamente. Os norte-americanos estão igualmente divididos em relação a Whitmer: 24% têm uma opinião favorável e 22% têm uma visão desfavorável.

O candidato a Vice-Presidente de Trump, o senador JD Vance, do Ohio, é desconhecido da maioria dos norte-americanos. Na sondagem AP-NORC, realizada antes de Trump escolher Vance para Vice-Presidente, seis em cada 10 pessoas não sabiam o suficiente sobre o candidato para formar uma opinião.

Cerca de dois em cada 10 adultos norte-americanos têm uma visão favorável de Vance e cerca de dois em cada 10 veem-no de forma negativa. Entre os republicanos, 61% não sabem o suficiente para ter uma opinião sobre Vance. Cerca de um quarto tem uma visão positiva do mesmo e cerca de um em cada 10 tem uma visão negativa.

As eleições presidenciais dos Estados Unidos realizam-se em 05 de Novembro.