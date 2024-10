"Deixar a energia russa prejudicou o PIB da UE" - PM da Hungria

O primeiro-ministro húngaro considerou hoje que "deixar a energia russa prejudicou o Produto Interno Bruto (PIB)" da União Europeia (UE) e criticou o que disse ser a perda de competitividade do bloco político-económico.

"Deixar a energia russa prejudicou o Produto Interno Bruto (PIB) da UE [...], a União Europeia também não incentivou a transformação das cadeias de abastecimento e as empresas perderam percentagem de mercado", disse Viktor Orbán, na abertura de um debate no Parlamento Europeu (PE), em Estrasburgo (França).

O primeiro-ministro da Hungria, ávido crítico do executivo de Ursula von der Leyen, disse que "o fosso entre os Estados Unidos da América (EUA) e a União Europeia é cada vez maior" e considerou que é, "essencialmente, devido a um fosso tecnológico".

Viktor Orbán falou sobre as "ameaças para a segurança" do bloco comunitário, mas nunca referiu a Rússia, contrastando com a posição que é consensual entre os líderes dos outros países da UE e da própria Comissão Europeia.

O primeiro-ministro húngaro também criticou a emigração para a UE, acusando a emigração pelo "aumento do antissemitismo e homofobia".

A declaração provocou indignação por parte da maioria dos eurodeputados.

"Vamos fazer a Europa grande de novo", finalizou.