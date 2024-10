China reafirma empenho em consolidar relações estáveis com a UE

O primeiro-ministro chinês, Li Qiang, manifestou hoje a disponibilidade da China para trabalhar com a União Europeia em prol de relações estáveis e positivas, durante uma reunião com o Presidente do Conselho Europeu, Charles Michel.

Li sublinhou a importância de aumentar a confiança estratégica mútua e reforçar a cooperação em áreas de interesse comum, informou hoje a agência noticiosa oficial Xinhua, após um encontro no Laos, à margem da cimeira da Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN). A reunião centrou-se na necessidade de reforçar a compreensão entre a China e a UE antes do 50.º aniversário das suas relações diplomáticas, que será comemorado no próximo ano, apontou a agência chinesa. Li sublinhou que este marco representa uma oportunidade fundamental para reforçar os laços e promover o desenvolvimento conjunto, como um "nó que liga o passado ao futuro". A China manifestou a sua intenção de colaborar com a UE não só para melhorar o bem-estar do seu povo, mas também para contribuir para a paz e o desenvolvimento mundiais. As relações entre as duas partes foram recentemente afectadas pelas medidas 'antidumping' provisórias impostas por Pequim sobre as importações de brandy da UE. Estas medidas, que entraram em vigor na sequência da decisão da Comissão Europeia de impor taxas alfandegárias punitivas sobre veículos eléctricos oriundos da China significam que os importadores do licor terão de entregar depósitos de segurança nas alfândegas chinesas. A medida afectará sobretudo a França, um dos maiores exportadores de brandy para o mercado chinês.

