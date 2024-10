Bruxelas aprova ajuda humanitária de 21,5 milhões Ásia-Pacífico

A Comissão Europeia aprovou hoje 21,5 milhões de euros de ajuda humanitária à região de Ásia-Pacífico destinada a projetos no Bangladeche, Indonésia, Malásia e Myanmar.

Com este reforço, a ajuda da União Europeia à região de Ásia-Pacífico totaliza, este ano, cerca de 95 milhões de euros.

Além disso, segundo um comunicado do executivo comunitário, está a ser lançada uma ponte aérea para levar bens essenciais às vítimas do tufão Yagi, estando previsto para os próximos dias que chegue um voo ao Laos.

Milhões de pessoas no sudeste asiático foram afetadas pela passagem do tufão, o mais forte registado desde o princípio do ano, sobretudo no Vietname onde provocou 290 mortes no passado dia 07 de setembro.

Em Myanmar (antiga Birmânia) o balanço provisório indica a morte de 226 pessoas que residiam nas zonas atingidas.

A Tailândia, o Laos, as Filipinas e a República Popular da China também registaram vítimas.