Nicolás Maduro nomeia Alex Saab ministro da Indústria

O Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, nomeou hoje ministro de Indústria e Produção Nacional o empresário Alex Saab, detido em Cabo Verde em 2020 e extraditado para os Estados Unidos sob acusações de corrupção.

O anúncio da substituição do ministro Pedro Rafael Tellechea, que tinha assumido funções há pouco mais de um mês, foi feito no Telegram por Nicolás Maduro, que elogiou Saab pela "grande capacidade de gestão e compromisso com o povo".

O empresário foi libertado em 20 de Dezembro de 2023, no âmbito de um acordo com os Estados Unidos, no âmbito do qual foram libertados pelas autoridades venezuelanas pelo menos 21 presos políticos, incluindo sindicalistas e opositores, a par de oito norte-americanos.

Alex Saab foi detido em Cabo Verde em 2020 e extraditado para os EUA sob acusações de corrupção e preside actualmente ao Centro Internacional de Investimento Produtivo (CIIP), por nomeação de Maduro.

Nascido em Barranquilla, na Colômbia, Alex Saab foi acusado nos EUA de conspiração para branquear capitais, ligado a um esquema de subornos no valor de 350 milhões de dólares (318 milhões de euros) para a concessão de contratos do Governo para a construção de habitação social.

A Venezuela questionou a detenção desde o início e insistiu que Saab tinha acreditação como diplomata venezuelano.