UE "muito preocupada" com apoio militar da Coreia do Norte à Rússia

A diplomacia da União Europeia (UE) disse hoje estar "muito preocupada" com o apoio militar da Coreia do Norte à Rússia, com o envio de soldados coreanos para a guerra com a Ucrânia, temendo um "novo nível de escalada".

"Essa deve ser uma operação muito especial que a Rússia está a levar a cabo na Ucrânia, para ser necessária a ajuda de soldados de um regime que está sob sanções das Nações Unidas. Estamos, evidentemente, muito preocupados, e temos estado muito preocupados com a crescente cooperação militar entre a Coreia do Norte e a Rússia", disse o porta-voz da Comissão Europeia para os Negócios Estrangeiros, Peter Stano.

Reagindo em nome da UE, na conferência de imprensa diária da instituição em Bruxelas, o responsável disse que o bloco está também "muito preocupado com as transferências de armas que estão a ocorrer entre estes dois países, e tudo isto está a violar flagrantemente múltiplas resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas".

"Se os relatos sobre a transferência de soldados da Coreia do Norte para a Rússia se confirmarem, isso marcará um novo nível de escalada e um aumento significativo da sua cooperação, o que significa que a Coreia do Norte e a Rússia desafiaram ainda mais as regras internacionais e o direito internacional", vincou Peter Stano.

De acordo com o responsável, isso também "demonstra como a Rússia está a escalar as suas acções ilegais contra a Ucrânia e como não está, de todo, interessada em soluções pacíficas".

"Também indica que a Rússia está realmente desesperada por qualquer tipo de ajuda que possa obter porque está tão isolada", concluiu.

A Coreia do Sul convocou hoje o embaixador russo em Seul para manifestar descontentamento com a decisão de Pyongyang de enviar milhares de soldados para apoiar Moscovo na guerra com a Ucrânia, segundo o Ministério dos Negócios Estrangeiros.

Antes, na sexta-feira, o Serviço Nacional de Informações da Coreia do Sul garantiu que Pyongyang pretende enviar cerca de 12 mil soldados para a Ucrânia e que 1.500 já foram transferidos na semana passada para instalações militares russas nas regiões de Primorye, Khabarovsk e Amur, no Extremo Oriente.

As autoridades ucranianas informaram que Moscovo planeia enviar cerca de 10.000 soldados norte-coreanos para a região de Kursk a partir de 01 de Novembro para conter os avanços ucranianos.

Moscovo considerou uma farsa as acusações, enquanto Pyongyang está a ignorar a questão.

Os analistas consideram que este acordo entre a Coreia do Norte e a Rússia está em linha com o tratado de parceria estratégica bilateral assinado em junho e que apela à assistência militar mútua no caso de um dos dois países ser atacado.

Ainda hoje, o secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), Mark Rutte, considerou que o envio de soldados norte-coreanos para combater ao lado das forças russas na Ucrânia levaria a uma escalada significativa na guerra.