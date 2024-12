Sobe para 79 o número de mortos na RDCongo por doença desconhecida

O número de mortos devido a "uma doença de origem desconhecida", detetada desde 24 de Outubro no oeste da República Democrática do Congo (RDCongo), subiu de 67 para 79, informou hoje o Governo.

A doença atinge a província do Kwango, mais concretamente a zona de Panzi, e já afetou 376 pessoas, informou o Ministério da Saúde Pública, Higiene e Segurança Social em comunicado, especificando que a maioria dos mortos são "crianças com mais de 15 anos".

O ministério alertou para a "situação preocupante na zona", manifestou "profunda solidariedade para com as famílias afetadas por esta tragédia" e enviou "sinceras condolências".

Os sintomas da doença rara incluem febre, dores de cabeça, corrimento nasal, tosse, falta de ar e anemia.

Para dar uma "resposta rápida e eficaz" ao surto, o departamento enviou uma equipa de resposta rápida para a zona afectada.

A missão procurará assegurar o tratamento imediato dos casos notificados, recolher amostras dos doentes para análise laboratorial e efetuar investigações aprofundadas no terreno para identificar a natureza da doença.

Os resultados dos testes laboratoriais "serão comunicados assim que estiverem disponíveis e serão partilhadas atualizações regulares com a população e os parceiros", refere-se na nota.

Enquanto se aguardam os resultados das investigações em curso, o ministério exortou a população a "manter a calma" e a "estar vigilante".

Apelou, também, a uma adesão estrita às medidas preventivas, tais como evitar ajuntamentos de pessoas, comunicar casos suspeitos ou mortes invulgares às autoridades sanitárias locais e seguir as regras básicas de higiene, incluindo a lavagem regular das mãos com água e sabão.

Por último, as autoridades sanitárias reafirmaram o compromisso de proteger a população e de trabalhar em estreita colaboração com os parceiros nacionais e internacionais para dar "uma resposta rápida e eficaz a esta crise sanitária".

A RDCongo já é afetada pela epidemia de infeção por vírus Monkeypox (mpox), com mais de 47.000 casos suspeitos e mais de 1.000 mortes suspeitas da doença no país centro-africano, de acordo com a Organização Mundial de Saúde.