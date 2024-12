Presidente iraniano vai à Rússia para assinar acordo estratégico

O presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, vai deslocar-se à Rússia a 17 de janeiro para assinar um acordo de parceria estratégica com Moscovo, no âmbito da aproximação entre as duas nações após a invasão russa da Ucrânia.

Segundo a agência noticiosa estatal TASS, o embaixador do Irão em Moscovo, Kazem Jalali, informou que os dois líderes se vão reunir em Moscovo para assinar o chamado "Acordo de Cooperação Global", depois de o texto ter sido finalizado em outubro passado. A última vez que os dois homens se encontraram foi por ocasião da cimeira dos BRICS na cidade russa de Kazan, no passado mês de outubro. O vice-primeiro-ministro russo, Vitaly Savelyev, convidou Pezeshkian a deslocar-se oficialmente à Rússia no final de dezembro. O convite surge depois de a Rússia e a Coreia do Norte terem assinado um acordo de parceria estratégica que inclui uma cláusula de defesa mútua e que levou Pyongyang a enviar tropas norte-coreanas para território russo para serem destacadas na Ucrânia. Os Estados Unidos e outros países ocidentais acusaram Teerão de fornecer a Moscovo dezenas de mísseis para serem utilizados no conflito desencadeado em fevereiro de 2022, na sequência da invasão do país vizinho pelo Presidente russo Vladimir Putin. Em outubro Putin e Pezeshkian reuniram-se no Turquemenistão. As relações entre a Rússia e o Irão reforçaram-se nos últimos anos, sobretudo no contexto do conflito ucraniano, em que Moscovo conta com o apoio de Teerão, que terá fornecido 'drones' e mesmo mísseis à parte russa, segundo o Ocidente. Em novembro passado, Teerão e Moscovo ligaram os seus sistemas bancários para impulsionar o comércio e as transações financeiras, numa tentativa de fazer face às sanções económicas dos Estados Unidos e da Europa.

