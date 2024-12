Israel saúda convocação do Conselho de Segurança da ONU sobre Huthis

O chefe da diplomacia de Israel, Gideon Saar, saudou a decisão da ONU de convocar, a seu pedido, uma sessão de emergência do Conselho de Segurança para abordar as "ameaças à segurança global", provocadas pelos rebeldes Huthi do Iémen.

"Os Huthis, representantes do Irão, têm vindo a lançar ataques implacáveis com mísseis e 'drones' contra cidadãos e comunidades israelitas há mais de um ano e têm perturbado as rotas marítimas internacionais", criticou hoje o ministro dos Negócios Estrangeiros numa publicação nas redes sociais.

Desde novembro de 2023, um mês após o início da guerra em Gaza, os Huthis têm atacado navios, principalmente no Mar Vermelho, e alvos em Israel, aproveitando a posição estratégica do Iémen.

O exército israelita acusou o grupo armado iemenita de depender do financiamento iraniano e de agir como agente da República Islâmica no ataque a navios internacionais no Mar Arábico, no Mar Vermelho e no Estreito de Bab al-Mandab, para desestabilizar a região.

Estas ações têm continuado apesar de as suas posições terem sido bombardeadas em várias ocasiões pelos Estados Unidos, Israel e Reino Unido.

"Apelo a todos os países que procuram a estabilidade global para que designem os Huthis como uma organização terrorista - é tempo de a comunidade internacional agir para contrariar a agressão Huthi", acrescentou Saar.

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu já havia afirmado que Israel continuará a atacar os Huthis "até que a missão" de os neutralizar "esteja concluída", descrevendo-os como "braço terrorista do Irão".

Os rebeldes Huthi aumentaram os seus bombardeamentos contra Israel, lançando cerca de 10 mísseis balísticos e nove 'drones' a partir do Iémen em direção a Israel no último mês, segundo o exército israelita.

As tensões entre o grupo iemenita e Israel aumentaram significativamente e a intensificação do fogo cruzado começa a preocupar a comunidade internacional.

Em 27 de dezembro, os Huthis reivindicaram um ataque ao aeroporto Ben Gurion de Israel, 15 quilómetros a sudeste de Telavive, com um míssil balístico.

O ataque iemenita seguiu-se ao ataque do exército israelita ao aeroporto internacional de Sanaa, na capital do Iémen, ocorrido horas antes, matando seis pessoas e ferindo 40.

O ataque israelita ao aeroporto da capital interrompeu também o embarque do chefe da Organização Mundial de Saúde (OMS), Tedros Adhanmon Ghebreyesus, que confirmou mais tarde que este e a sua equipa se encontravam em segurança.