​Conselho de Segurança em reunião extraordinária sobre a escalada da violência na RD Congo

O Conselho de Segurança da ONU reúne-se este domingo, em Nova Iorque, para discutir a escalada da violência na República Democrática do Congo. O encontro, inicialmente marcado para segunda-feira, foi antecipado, em caráter extraordinário.

Desde a intensificação dos confrontos, nas últimas semanas, dezenas de pessoas foram mortas, incluindo o general e governador do Kivu Norte, que foi assassinado quando visitava a fronteira com Ruanda, na semana passada.

Os rebeldes do M23 são apoiados pelo país vizinho, Ruanda.

Após ocuparem localidades no leste, incluindo a cidade de Minova, entre as províncias de Kivu Sul e Kivu Norte, os rebeldes tentam avançar para Goma, capital do Kivu Norte.

Esta região da RD Congo é rica em recursos minerais e tem sido alvo de combates há vários anos. A ministra dos Negócios Estrangeiros da República Democrática do Congo, Therese Kayikwamba Wagner, está em Nova Iorque e deverá falar aos jornalistas logo após a reunião do Conselho.

No sábado, a ONU retirou trabalhadores não essenciais das operações em Goma e prometeu continuar a atuar no terreno para proteger a população.

Mais de 400 mil congoleses já fugiram da região desde o início do ano para escapar da violência. O secretário-geral da ONU pediu o fim imediato dos combates e afirmou que a situação é grave e pode afetar toda a região dos Grandes Lagos.

A União Africana também apelou à máxima moderação e o alto comissário da ONU para os Direitos Humanos, Volker Turk, afirmou que qualquer papel que Ruanda esteja a desempenhar neste contexto deve terminar.

O presidente de Angola, João Lourenço, que lidera o Processo de Luanda, que uniu Ruanda e a RD Congo num Acordo de Paz, também apelou a todas as partes para que compreendam que o conflito não pode ser resolvido por meios militares.