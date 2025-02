China promete responder a novas tarifas dos Estados Unidos

​A China prometeu hoje retaliar contra as novas tarifas dos Estados Unidos sobre os produtos chineses, impostas pelo novo Presidente norte-americano Donald Trump, e reafirmou que as guerras comerciais "não têm vencedores".

Horas antes, Trump assinou uma ordem executiva para a aplicação de taxas aduaneiras aos produtos provenientes do Canadá, do México e da China, a partir de 04 de Fevereiro.

O comércio entre os Estados Unidos e a China representou cerca de 500 mil milhões de euros nos primeiros 11 meses de 2024, mas o balanço é amplamente desfavorável aos Estados Unidos, com um défice de cerca de 260 mil milhões de euros, segundo dados de Washington.

"A China está fortemente insatisfeita e firmemente contra" as tarifas, disse o Ministério do Comércio chinês, em comunicado, anunciando "medidas correspondentes para proteger resolutamente os direitos e interesses" chineses.

"Não há vencedores numa guerra comercial ou tarifária", afirmou o Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, noutro comunicado.

Pequim anunciou que vai apresentar uma queixa contra Washington junto da Organização Mundial do Comércio (OMC) pelo que chamou de "imposição unilateral de taxas alfandegárias em grave violação das regras da OMC".

Estes impostos "não só são inúteis para resolver os problemas dos Estados Unidos, como também prejudicam a cooperação económica e comercial normal", denunciou o Ministério do Comércio.

O decreto presidencial de Trump determina a imposição de tarifas de 10% à China, de 25% ao México e de 25% ao Canadá, exceto no petróleo canadiano, que terá tarifa de 10%.

Trump tinha vindo a ameaçar a imposição de tarifas para garantir uma maior cooperação dos países para impedir a imigração ilegal e o contrabando de produtos químicos usados para fazer fentanil, um poderoso opiáceo que está a causar estragos nos Estados Unidos.

O documento não só acusa a China de passividade no tráfico de droga para os Estados Unidos, mas vai mais longe e disse que o país asiático "apoia e expande activamente o negócio da droga "para envenenar" os norte-americanos.

"A China espera que os Estados Unidos analisem e lidem com problemas como o fentanil de forma objectiva e racional, em vez de ameaçar constantemente outros países com tarifas", disse o Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês.

Pouco antes, também a Presidente do México, Claudia Sheinbaum, e o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, anunciaram, em retaliação, a imposição de taxas aduaneiras aos produtos vindos dos Estados Unidos.

De acordo com a Casa Branca, a ordem também inclui um mecanismo para aumentar as taxas aduaneiras em caso de retaliação do México, Canadá ou China – os três principais parceiros comerciais dos Estados Unidos e que no total representam mais de 40% das importações do país.