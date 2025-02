Um total de 105 escolas ainda encerradas em Cabo Delgado

Um total de 105 escolas ainda estão encerradas em distritos afetados por violência armada no norte de Moçambique e pelo menos 40 reabriram este ano face ao "relativo ambiente de segurança", anunciou fonte oficial.

O distrito de Macomia lidera a lista com o maior número de escolas encerradas, um total de 35. Segue-se Mocímboa da Praia (24), Nangade (8) e Palma (6), disse Ivaldo Quincardete, director provincial da Educação e Cultura, na província de Cabo Delgado, norte de Moçambique, citado hoje pela comunicação social.

"Este ano temos mais 40 escolas que reabriram nos distritos afetados pelo terrorismo, refiro-me a Palma, Mocímboa da Praia, Macomia, Nangade, Muidumbe e Quissanga, cada um deles conseguiu reabrir escolas que estiveram fechadas no ano passado", referiu o responsável.

Com as 40 escolas reabertas este ano, sobe de 867 para 907 o número de instituições de ensino operacionais em Cabo Delgado, província afetada por ataques de grupos armados desde 2017.

O diretor provincial de educação avançou ainda que estão já a ser entregues os livros de distribuição gratuita para as classes iniciais em distritos afetados pela violência armada.

Desde Outubro de 2017, a província de Cabo Delgado, rica em gás, enfrenta uma rebelião armada com ataques reclamados por movimentos associados ao grupo extremista Estado Islâmico.

O último grande ataque deu-se em 10 e 11 de maio à sede distrital de Macomia, com cerca de uma centena de insurgentes a saquearem a vila, provocando vários mortos e fortes combates com as Forças de Defesa e Segurança moçambicanas e militares ruandeses, que apoiam Moçambique no combate aos rebeldes.