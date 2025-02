A 10 de Fevereiro, a Rússia celebrou o Dia do Diplomata. Esta data foi escolhida porque neste preciso dia, em 1549, pela primeira vez nos documentos oficias foi mencionado o “Posolskyi Prikaz” – o primeiro órgão governamental na história do nosso país que tratava das relações com o exterior.

A missão da diplomacia da Rússia estava sempre ligada à história milenar da Rússia. A principal tarefa do nosso diplomata será sempre servir a Pátria, garantindo a sua segurança e estabilidade por meios pacíficos, desenvolvendo a cooperação com países estrangeiros e instituições internacionais.

Neste dia, parece-nos apropriado resumir os resultados da política externa do ano passado. Em primeiro lugar, gostaria de abordar o que foi feito para ampliar a cooperação com os países do Continente Africano.

A Rússia tem trabalhado sistematicamente para melhorar todo o leque de relações multifacetadas com os estados africanos. As bases fundamentais da cooperação bem-sucedida entre a Rússia e África têm o objectivo comum de construir um mundo justo e uma abordagem congruente para os principais pontos da agenda internacional actual.

Atenção especial foi prestada à coordenação com os países africanos em vários formatos multilaterais, principalmente na ONU. Como membro permanente do Conselho de Segurança da ONU, a Rússia dá um grande contributo para o reforço da paz e da estabilidade em África, resolução e prevenção de conflitos. Neste sentido sempre consideramos a posição consolidada da União Africana.

Ao longo do ano passado mantivemos um nível de diálogo político tradicionalmente elevado, tanto em formato bilateral como com as principais organizações de integração do continente, sem politização, pressão ou interferência nos assuntos internos.

Um dos principais eventos do ano 2024 foi a primeira Conferência Ministerial do Fórum de Parceria Rússia-África, que teve lugar no início de Novembro de 2024, em Sochi, com a participação dos chefes dos órgãos responsáveis pelas relações exteriores dos estados africanos e chefes dos órgãos executivos das organizações de integração. No total, 54 delegações participaram nesta Conferência.

O evento permitiu-nos ajustar as posições sobre os assuntos mais urgentes da agenda internacional e russo-africana, com ênfase na implementação do Plano de Acção do Fórum de Parceria Rússia-África para 2023-2026, e discutir novos passos para alargar a cooperação. As aproximações comuns para enfrentar os problemas globais e aprofundar a cooperação visando a preparação da terceira Cimeira Rússia-África estão reveladas em quatro declarações conjuntas aprovadas pelos participantes da Conferência.

O programa empresarial da Conferência incluiu 20 painéis e deu um impulso adicional à cooperação multifacetada e mutuamente vantajosa. Foram abordados em detalhes temas prioritários como segurança alimentar e cooperação em agroindústria, formação do pessoal para sectores reais da economia, exploração geológica, digitalização, cooperação nas áreas de educação, saúde e política de juventude.

Continuamos a expandir a nossa presença diplomática em África. Em 2024 foram abertas as Embaixadas da Rússia no Burkina Faso e na Guiné Equatorial. As embaixadas no Níger e na Serra Leoa retomarão as operações num futuro próximo. Pela primeira vez, a embaixada do nosso país abrirá no Sudão do Sul. Os planos para o futuro próximo incluem a abertura das missões diplomáticas da Rússia na Gâmbia, Libéria, União das Comores e Togo.

A Rússia tem reforçado de modo consistente diversos laços comerciais e económicos, incluindo os nas áreas que melhor correspondem às aspirações dos próprios africanos e influenciam o seu desenvolvimento socioeconómico: agricultura, energia, TIC e saúde.

Estamos a aumentar de modo sistemático a nossa assistência na formação dos recursos humanos dos países africanos, incluindo o aumento do número de bolsas de estudo. Existe um programa para ajudar os países africanos a prestar cuidados de saúde às suas populações. Continuamos a trabalhar no sentido de reforçar a segurança alimentar do continente através do fornecimento de cereais e fertilizantes.

Entre outras áreas importantes da diplomacia da Rússia destaque-se o seguinte.

O maior evento internacional foi a Cimeira dos BRICS na cidade de Kazan, em Outubro de 2024, sob a presidência da Federação da Rússia, que reuniu os membros do grupo pela primeira vez num formato alargado e finalmente acabou com o mito do isolamento internacional do nosso país. A Cimeira contou com a presença dos líderes dos 36 estados e dos chefes dos órgãos executivos de 6 organizações multilaterais. Foram acordadas medidas conjuntas no sentido de reformar a arquitectura monetária e financeira global e criar mecanismos para pagamentos mútuos resistentes aos choques externos. Foi apresentada uma nova categoria de países parceiros dos BRICS e acordada uma lista de potenciais candidatos para o grupo.

A Rússia assumiu um papel de liderança na introdução das questões anti-neocoloniais na agenda da Assembleia Geral da ONU e, em cooperação com os parceiros do Grupo dos Amigos da Carta da ONU, garantiu a adoção da Resolução da Assembleia Geral da ONU “Erradicação do colonialismo em todas as suas formas e manifestações”, em Dezembro de 2024, que designou o dia 14 de Dezembro como o Dia Internacional contra o Colonialismo em Todas as Suas Formas e Manifestações.

A parceria abrangente e a interacção estratégica com a China atingiram um novo patamar após a visita de estado do Presidente da Federação da Rússia Vladimir Putin à China, em Maio de 2024. A República Popular da China consolidou a sua posição como o maior parceiro comercial da Rússia.

A parceria estratégica especial privilegiada com a Índia recebeu um grande impulso graças à visita oficial do Primeiro-Ministro da Índia, Narendra Modi, à Rússia em Julho de 2024, que criou condições para ampliar a cooperação nos domínios das finanças, investimentos, transportes, energia e ciência e tecnologia.

Os contactos com estados asiáticos, incluindo a ASEAN tornaram-se mais intensos e ricos. Intensificou-se o diálogo político com os países da América Latina e das Caraíbas. Estreitaram-se os laços com os países do mundo islâmico.

A Rússia declarou repetidamente a sua disponibilidade para as negociações no sentido de resolver a crise ucraniana. Defendemos uma solução verdadeiramente final, justa e sustentável que elimina as causas principais da crise. A nossa abordagem ao acordo permanece inalterada - estamos prontos para o diálogo com base nos acordos de 2022, tomando em conta as realidades emergentes “no terreno”.

O nosso país defende resolutamente o princípio da livre escolha do caminho de desenvolvimento para os países soberanos. Nas tradições da diplomacia da Rússia formadas ao longo da sua história secular, promover a nossa própria agenda multivectorial, colocar em primeiro plano os interesses estatais da Rússia e dos seus amigos, tendo em conta todos os factores externos possíveis baseando-se nos princípios da igualdade soberana dos Estados e da justiça.

Temos em conta o equilíbrio dos interesses nacionais e construímos relações mutuamente vantajosas com estados estrangeiros que determinam as suas próprias políticas internas e externas. Esta é a principal diferença entre as abordagens fundamentais da Rússia e das antigas metrópoles ocidentais.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1211 de 12 de Fevereiro de 2025.