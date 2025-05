Rússia confirma negociações na Turquia mas ainda sem revelar nomes

A Rússia confirmou hoje que vai enviar uma delegação à cidade turca de Istambul para conversações com a Ucrânia na quinta-feira, mas voltou a recusar divulgar a respetiva composição.

Tal como na terça-feira, o porta-voz do Kremlin (presidência), Dmitri Peskov, nada disse hoje, na habitual conferência de imprensa telefónica diária, sobre quem se deslocará a Istambul.

"Nada mudou", afirmou, referindo-se às instruções do Presidente Vladimir Putin sobre a divulgação dos nomes.

Repetiu que os nomes serão conhecidos assim que as "instruções correspondentes forem dadas pelo Presidente".

"Até à data, não foram dadas quaisquer instruções nesse sentido", disse Peskov, citado pela agência de notícias espanhola EFE.

Peskov confirmou apenas que "a delegação russa vai esperar pela delegação ucraniana em Istambul".

Reafirmou também que a proposta de Putin de retomar as conversações com Kiev "continua de pé".

Putin propôs no domingo a Kiev a realização de conversações na quinta-feira em Istambul, onde se realizaram as últimas negociações entre as duas partes em 2022, depois de a Rússia ter invadido a Ucrânia em fevereiro desse ano.

Embora Putin não tenha aceitado a proposta europeia de uma trégua de 30 dias, o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse estar disposto a deslocar-se à cidade turca para se encontrar com o homólogo russo.

De acordo com a imprensa norte-americana citada pela EFE, a delegação russa incluirá o conselheiro de política internacional do Kremlin, Yuri Ushakov, e o chefe da diplomacia russa, Serguei Lavrov.

O Presidente ucraniano, que nos últimos dias tem desafiado Putin a reunir-se com ele em Istambul, anunciou que viajará para a Turquia, onde deverá ser recebido pelo homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan.

Zelensky exortou o Presidente norte-americano, Donald Trump, a deslocar-se à Turquia na quinta-feira para convencer Putin a aceitar a oferta de um encontro para negociar o fim da guerra, segundo a agência de notícias France-Presse (AFP).

O Presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, também disse hoje em Pequim que iria pessoalmente pedir a Putin que fosse a Istambul para falar diretamente com Zelensky.

"Não me custa nada dizer a ele: 'Ei, camarada Putin, vá a Istambul negociar, pelo amor de Deus'", disse Lula da Silva.

Antes de visitar Pequim, Lula da Silva esteve em Moscovo em 09 de maio ao lado de Putin e do homólogo chinês, Xi Jinping, nas celebrações dos 80 anos da vitória soviética sobre a Alemanha nazi.

Zelensky acusou Putin de "não querer" o fim da guerra na Ucrânia, mas disse que faria tudo o que fosse possível para que a cimeira se realizasse na quinta-feira.

"Se [Trump] confirmasse a participação, penso que isso daria a Putin um impulso adicional" para ir a Istambul, disse Zelensky em Kiev na terça-feira à noite, citado pela AFP.

O ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Andri Sibiga, também irá à Turquia para conversações com o homólogo turco, Hakan Fidan, embora os contactos com a parte russa não tenham sido confirmados.

Foi também anunciado que os dois representantes especiais dos Estados Unidos para a guerra na Ucrânia, Steve Witkoff e Keith Kellogg, e o secretário de Estado, Marco Rubio, estarão na Turquia para as negociações entre ucranianos e russos, segundo a EFE.