Canal do Panamá prevê investir nos próximos cinco anos em novos negócios

O Canal de Panamá prevê investir durante os próximos cinco anos três mil milhões de dólares em novos negócios, incluindo um gasoduto, informou na quarta-feira a sua administração.

Nos próximos cinco anos, a soma de investimentos previstos ascende a 8,5 mil milhões.

O gasoduto projectado visa "diversificar as operações do Canal", dissera em Novembro o administrador Ricaurte Vásquez.

Outros planos para o próximo quinquénio incluem 2,5 mil milhões de dólares em infraestruturas, 500 milhões para a manutenção da represa de Gatun, 700 milhões para a substituição de rebocadores e 1,6 mil milhões para a construção de uma nova barragem no rio Indio.

Em comunicado, a Administração recordou que nos últimos 25 anos foram investidos mais de 15 mil milhões de dólares na estrutura.

O Canal do Panamá é uma via relevante do comércio internacional e ponto de passagem integrado em mais de 180 rotas marítimas, que ligam 170 países incluem 1.920 portos em todo o mundo.

A via aquática que une o Atlântico e o Pacífico, que tem como principais clientes EUA, China e Japão, prevê uma facturação de 5,624 milhões de dólares em 2025, mais 17,7% do que em 2024.