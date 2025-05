MORABI marca presença no arranque do Festival da Gamboa com realização de testes gratuitos de HIV

A MORABI estará presente no primeiro dia do Festival da Gamboa, hoje, das 20h00 às 03h00, com a realização de testes gratuitos de HIV, sífilis e hepatites, bem como acções de sensibilização sobre saúde sexual e prevenção do consumo abusivo de álcool e outras drogas.

A iniciativa decorre no âmbito do projecto FEVE Impulse Cabo Verde, em parceria com a Câmara Municipal da Praia, conforme informou hoje a instituição. O FEVE IMPULSE – Fronteiras e Vulnerabilidades face ao VIH na Costa Ocidental Africana é financiado pelo Ministério da Cooperação Luxemburguesa e procura contribuir para o controlo da epidemia do VIH e alcançar os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável. Visa aumentar o acesso à despistagem VIH e contribuir para a redução da vulnerabilidade das populações mais expostas à doença por um lado e, por outro, melhorar o acesso aos cuidados de saúde de qualidade. O projecto implementa acções que promovem o envolvimento dos grupos-chave e a população geral em actividades de prevenção do VIH/SIDA e de outras infecções sexualmente transmissíveis, bem como a difusão de informações e mecanismos que engendram a mudança de comportamento recorrendo também a prestação de serviços de saúde, sendo aconselhamento, testes de VIH, consultas clínicas e de especialidades.

