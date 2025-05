Na tomada de posse, Carney alerta que Canadá vive "momento crítico"

O primeiro-ministro canadiano, Mark Carney, declarou hoje que o país "está num momento crítico", durante a cerimónia de posse como membro do Parlamento.

Numa breve cerimónia em Otawa, Carney jurou lealdade ao rei Carlos III de Inglaterra, chefe de Estado canadiano.

Depois de assinar o documento que o certifica como representante, Carney declarou que o juramento "é, na verdade, de lealdade" ao Canadá.

Imediatamente após a cerimónia, que marca a estreia de Carney como membro do Parlamento, o primeiro-ministro canadiano pediu, num ambiente descontraído, que alguém tirasse fotografias para tornar "o momento real".

Carney, um economista que nunca se tinha candidatado a um cargo antes deste ano, ganhou o lugar num círculo eleitoral de Otava na eleição geral do Canadá realizada a 28 de abril.

A posse de Carney como parlamentar decorreu poucos dias antes de Carlos III e a rainha Camilla viajarem para Otava para abrir oficialmente a nova sessão do Parlamento canadiano, na terça-feira.

Em Otava, Carlos III vai ler o tradicional Discurso do Trono, para delinear a agenda do próximo Governo canadiano liderado por Carney.

Esta é a terceira vez na história que o Discurso do Trono é lido no Parlamento canadiano pelo monarca britânico. A última vez foi em 1977, quando a rainha Isabel II, mãe de Carlos III, o fez.

Carney, que serviu como governador do Banco de Inglaterra de 2013 a 2020, pediu a Carlos III que lesse o Discurso do Trono, normalmente proferido pelo Governador Geral do Canadá (que actua como representante do chefe de Estado canadiano), em resposta às ameaças de anexação do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Responsáveis canadianos disseram esta semana que a viagem dos monarcas britânicos na próxima semana sublinha o sistema constitucional do Canadá e a soberania do país face às ameaças de Trump.