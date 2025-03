Ontário aumenta preço da electricidade vendida aos EUA em 25%

A província canadiana de Ontário vai aplicar uma subida de 25% no preço da electricidade que vende aos estados norte-americanos de Nova Iorque, Michigan e Minnesota, em resposta às tarifas impostas pelos Estados Unidos.

"Acreditem em mim quando digo que não quero fazer isto. Sinto-me péssimo pelo povo americano", disse o primeiro-ministro de Ontário, Doug Ford, defendendo que "há uma pessoa que é responsável, o Presidente Donald Trump", acrescentou.

Nesse sentido, o líder regional ordenou ao Operador do Sistema Eléctrico Independente que encarecesse em 10 dólares canadianos (6,39 euros) o megawatt exportado para os Estados Unidos.

No entanto, a medida é sobretudo simbólica, uma vez que Nova Iorque importou cerca de 4,4% da sua electricidade de Ontário em 2023, no caso do Michigan e do Minnesota, o valor era ainda mais baixo.

Em 2024, menos de 1% da electricidade do operador foi exportada para os EUA.

O governo de Ford indicou que espera arrecadar até 400 mil dólares canadianos (255.710 euros) por dia com a sobretaxa.

Este montante "será utilizado para apoiar os trabalhadores, as famílias e as empresas de Ontário".

Ford anunciou anteriormente a proibição de as empresas norte-americanas concorrerem a contratos públicos oferecidos pelo governo da província até que as taxas contra o Canadá sejam levantadas.

"Todos os anos, o governo de Ontário [...] gasta 30 mil milhões de dólares em contratos, sem contar com o plano de 200 mil milhões de dólares para desenvolver o Ontário", afirmou.

Ford também avisou que iria rasgar um acordo de quase 100 milhões de dólares canadianos (63,9 milhões de euros) com o fornecedor de internet Starlink, propriedade de Elon Musk, defendendo que "não faria negócios com pessoas que estão dispostas a destruir a economia".

Disse ainda que o Liquor Control Board of Ontario (LCBO), o único grossista autorizado a vender bebidas alcoólicas, iria retirar todos os produtos americanos das suas prateleiras e catálogos para evitar que os estabelecimentos comerciais e retalhistas possam vender esses produtos.

O político afirmou que o LCBO vendeu mil milhões de dólares canadianos (639,3 milhões de euros) de bebidas espirituosas importadas do país do Sul.

Apesar das afirmações de Trump de que os EUA não precisam do Canadá, quase um quarto do petróleo que os EUA consomem por dia provém do Canadá.

O Canadá é o principal destino de exportação para 36 estados dos EUA. Quase 2,7 mil milhões de dólares canadianos (3,6 mil milhões de dólares) em bens e serviços canadianos atravessam a fronteira todos os dias.