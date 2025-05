Argentina vai "blindar" 25 quilómetros de fronteira com Brasil

O governo argentino lançou segunda-feira o denominado plano de segurança Guaçurari, cujo objectivo é "blindar" a fronteira com o Brasil, através do reforço dos controlos na zona limítrofe.

"Não permitiremos que nenhum milímetro do território argentino seja possuído pelo delito", asseverou a ministra de Segurança Nacional argentina, Patrícia Bullrich, ao apresentar o plano.

Como anunciado, vão ser "blindados" 25 quilómetros de fronteira terrestre entre a província argentina de Missiones, no noroeste, e o Brasil, zona que o Ministério da Segurança Nacional argentino qualificou em comunicado como "epicentro do contrabando e de delitos transaccionais".

O plano contempla a intensificação dos controlos nas estradas e postos fronteiriços.

Bullrich sustentou que a fronteira com o Brasil tem estado "abandonada" e "sem uma estratégia clara", o que "permitiu que o crime organizado se instale, gerando violência, contrabando, tráfico de droga e narcotráfico e assassinos contratados".

Bullrich assegurou que desde Fevereiro as forças argentinas intensificaram as acções na fronteira com o Brasil, "conseguindo aumentar exponencialmente as apreensões de droga e produtos que afectam a economia nacional".

Contudo, avisou que esta "ofensiva gerou reacções violentas, com atentados, ameaças e intimidações directas" contra membros da polícia de fronteira.