Partidos no Kosovo falham tentativa de formar parlamento pela 22.ª vez

A tentativa de formação do Parlamento do Kosovo, após as eleições gerais de Fevereiro, falhou hoje pela 22.ª vez, devido a divergências entre partidos sobre o procedimento de eleição do presidente.

Apenas 54 dos 120 deputados apoiaram a proposta de criação de uma comissão para organizar uma votação secreta sobre quem deveria presidir - menos sete eleitos do que os necessários. As eleições de 09 de Fevereiro foram vencidas pelo partido nacionalista do primeiro-ministro, Albin Kurti, com quase 41% dos votos, mas sem a maioria absoluta necessária para formar Governo sem o apoio de outras forças políticas. Até que o Parlamento seja formado e o seu presidente eleito, Kurti não pode iniciar negociações para formar um Governo de coligação no Kosovo, um país dos Balcãs habitado por uma maioria de albaneses que declarou a independência da Sérvia em 2008. Não existe nenhuma lei que estabeleça um limite de tempo para esta situação, embora alguns analistas acreditem que o Presidente kosovar, Vjosa Osmani, possa convocar eleições antecipadas se o impasse se mantiver.

