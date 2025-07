Alemanha aumenta orçamento da Defesa para 82.700 milhões de euros

A Alemanha vai aumentar em 32,5% os gastos com defesa em 2026, passando de 62.430 milhões de euros para 82.700 milhões, segundo o projecto de orçamento apresentado hoje pelo Governo alemão.

De acordo com os números apresentados em conferência de imprensa pelo vice-chanceler e ministro das Finanças, Lars Klingbeil (social-democrata), este aumento permitirá às Forças Armadas reforçar as fileiras com até 10.000 soldados adicionais no próximo ano.

O cálculo do ministério prevê que a quota de contribuição da Alemanha para a NATO será no próximo ano de 2,8%, com vista a atingir os 3,5% em 2029.

O apoio à Ucrânia, tanto militar como civil, também estará garantido no orçamento, uma vez que serão destinados mais nove mil milhões de euros para ajudar o país invadido pela Rússia.

O Ministério da Defesa, liderado por Boris Pistorius, indicou que aos 82,7 mil milhões de euros devem ser adicionados os gastos previstos de cerca de 25,5 mil milhões de euros provenientes do fundo especial para as Forças Armadas, pelo que o setor terá à disposição mais de 108 mil milhões de euros no próximo ano.

A Defesa explicou que serão criados inicialmente 10.000 novos postos militares e 2.000 civis.

Desta forma, haverá um total de 202.483 postos militares e 77.899 postos civis.

Além disso, com a prevista entrada em vigor do projeto de lei sobre o novo serviço militar, serão criados um total de 20.000 postos militares para soldados voluntários com contrato temporário.

Pistorius destacou que, com o orçamento de 2026, não só será reforçado o equipamento das tropas e a infraestrutura, mas também haverá investimento específico na área de pessoal.

O projeto de orçamento do governo deve agora ser confirmado no âmbito do processo parlamentar.

A primeira leitura na câmara baixa do parlamento alemão ('Bundestag') está prevista para a semana de 22 a 26 de Setembro.