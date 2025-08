Netanyahu convoca gabinete de segurança para "ocupar" Faixa de Gaza

O primeiro-ministro israelita convocou uma reunião do gabinete de segurança para analisar "uma ocupação total da Faixa de Gaza", revelou um alto funcionário à imprensa israelita, informação confirmada à EFE por fontes do gabinete de Benjamin Netanyahu.

"O primeiro-ministro vai convocar um encontro sobre segurança amanhã [hoje] a propósito da continuação dos combates e da sua expansão para áreas onde se teme a presença de reféns. As forças de segurança opõem-se a manobras em locais onde os reféns estão a ser mantidos, por receio de os ferir", segundo um comunicado a que a agência EFE teve acesso.

Durante um encontro com a imprensa israelita, o porta-voz de Benjamin Netanyahu declarou: "A sorte está lançada: ocuparemos completamente a Faixa de Gaza", segundo o jornal Yedioth Ahronoth.

"Haverá operações incluindo nas zonas onde os reféns estão a ser mantidos. Se o Chefe do Estado-Maior não concordar, deverá demitir-se", disse, referindo-se a Eyal Zamir, perante a oposição do sector de segurança a esta medida.

Fontes próximas do Governo disseram à EFE que a reunião do gabinete de segurança, que decide o rumo da ofensiva em Gaza e é composto por elementos de ministérios relevantes e outros altos funcionários de segurança, ainda não terminou.

Na tarde de segunda-feira, pouco antes do anúncio, a imprensa local anunciou que o Chefe do Estado-Maior, Eyal Zamir, tinha cancelado a visita prevista aos Estados Unidos.

Após a revelação das intenções do presidente, o Exército respondeu com um comunicado, anunciando o cancelamento da extensão do serviço às tropas terrestres regulares, que vigorava até 2025.

"Foi decidido dar algum alento aos soldados", dizia o comunicado, "tendo em conta os intensos combates em vários sectores das Forças Armadas nos últimos dois anos."

Segundo o The Times of Israel, a oposição das Forças Armadas decorre da preocupação de que as milícias palestinianas em Gaza executem reféns à medida que as tropas avançam, como aconteceu no final de Agosto de 2024 com seis reféns, encontrados a 01 de Setembro.

As Forças Armadas acreditam também que destruir a rede do Hamas pode levar anos.