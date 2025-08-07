Londres detém primeiros migrantes ao abrigo do acordo franco-britânico

O Governo britânico anunciou hoje ter detido os primeiros migrantes que chegaram ao Reino Unido em pequenas embarcações e que deverão ser devolvidos a França ao abrigo do tratado franco-britânico que entrou em vigor na quarta-feira.

"As pessoas que chegaram ao Reino Unido num barco ontem [quarta-feira] ao meio-dia foram detidas. Foram colocadas em centros de detenção administrativa a aguardar a sua deportação", afirmou o Ministério do Interior em comunicado, sem especificar quantos migrantes foram detidos.

O novo tratado franco-britânico, anunciado durante a visita de Estado do presidente francês, Emmanuel Macron, ao Reino Unido, em julho, visa dissuadir as pessoas de atravessar o Canal da Mancha em embarcações precárias e sobrelotadas, em viagens organizadas por redes de tráfico humano.

De acordo com Londres, as primeiras deportações para França deverão acontecer "nas próximas semanas".

O Reino Unido enviará para França os nomes dos migrantes presos que pretende expulsar no prazo de três dias, e as autoridades francesas terão 14 dias para responder, explicou o Ministério do Interior.

"Quando prometi que não mediria esforços para proteger as nossas fronteiras, estava a falar a sério", disse o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, que tem estado sob pressão para conter a chegada destes migrantes.

Um número recorde de mais de 25.400 pessoas entrou no Reino Unido através desta via desde o início do ano, um aumento de 49% em relação ao ano anterior.

O tratado franco-britânico baseia-se no princípio de "um por um".

A França receberá migrantes que tenham chegado ao Reino Unido em "pequenos barcos" e cujos pedidos de asilo não sejam admissíveis.

Por seu lado, Londres receberá pessoas localizadas em França que se tenham candidatado a migrar através de uma plataforma online, dando prioridade às que têm ligações ao Reino Unido.

Esta plataforma estará disponível a partir de hoje no site do Governo britânico.