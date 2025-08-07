Londres detém primeiros migrantes ao abrigo do acordo franco-britânico

"As pessoas que chegaram ao Reino Unido num barco ontem [quarta-feira] ao meio-dia foram detidas. Foram colocadas em centros de detenção administrativa a aguardar a sua deportação", afirmou o Ministério do Interior em comunicado, sem especificar quantos migrantes foram detidos.
O novo tratado franco-britânico, anunciado durante a visita de Estado do presidente francês, Emmanuel Macron, ao Reino Unido, em julho, visa dissuadir as pessoas de atravessar o Canal da Mancha em embarcações precárias e sobrelotadas, em viagens organizadas por redes de tráfico humano.
De acordo com Londres, as primeiras deportações para França deverão acontecer "nas próximas semanas".
O Reino Unido enviará para França os nomes dos migrantes presos que pretende expulsar no prazo de três dias, e as autoridades francesas terão 14 dias para responder, explicou o Ministério do Interior.
"Quando prometi que não mediria esforços para proteger as nossas fronteiras, estava a falar a sério", disse o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, que tem estado sob pressão para conter a chegada destes migrantes.
Um número recorde de mais de 25.400 pessoas entrou no Reino Unido através desta via desde o início do ano, um aumento de 49% em relação ao ano anterior.
O tratado franco-britânico baseia-se no princípio de "um por um".
A França receberá migrantes que tenham chegado ao Reino Unido em "pequenos barcos" e cujos pedidos de asilo não sejam admissíveis.
Por seu lado, Londres receberá pessoas localizadas em França que se tenham candidatado a migrar através de uma plataforma online, dando prioridade às que têm ligações ao Reino Unido.
Esta plataforma estará disponível a partir de hoje no site do Governo britânico.