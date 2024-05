Recorde de 700 migrantes ilegais chegam ao Reino Unido num só dia

Mais de 700 migrantes chegaram ao Reino Unido na quarta-feira após atravessarem o Canal da Mancha em pequenas embarcações, um recorde neste ano, quando o Governo britânico quer acabar com estas travessias.

De acordo com os dados do Ministério do Interior publicados na quinta-feira, 711 migrantes em 14 embarcações atravessaram o braço de mar que separa a Grã-Bretanha da Europa continental na véspera.

O anterior recorde de 2024, a 14 de Abril, registou 534 pessoas a fazer a perigosa travessia num dia.

Isto sem contar com 66 migrantes, incluindo mulheres e crianças, que foram resgatados na quarta-feira ao largo de Dieppe, em França, quando o seu barco estava em dificuldades. Segundo as autoridades francesas, os migrantes foram levados de volta para Dieppe.

A poucos meses das eleições legislativas, o governo conservador do Reino Unido considera prioritário pôr termo à travessia do Canal da Mancha pelos imigrantes.

Uma lei controversa, aprovada a 23 de Abril, visa a deportação de milhares de imigrantes para o Ruanda até ao final do ano. Os seus pedidos de asilo seriam analisados no Ruanda, sem opção de regresso ao Reino Unido, independentemente do resultado.

Para preparar as deportações, que deverão começar dentro de 9 a 11 semanas, foram efetuadas esta semana várias operações em todo o país para deter um número indeterminado de imigrantes ilegais.

O Ministério do Interior publicou fotografias que mostram homens a serem algemados e escoltados em carrinhas de rede metálica.

O Governo insiste que a lei terá um efeito dissuasor.

As travessias do Canal da Mancha bateram um recorde histórico nos primeiros quatro meses de 2024, com mais de 8.000 migrantes a chegarem às costas inglesas, a maioria proveniente do Afeganistão, Irão e Turquia.