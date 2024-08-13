Oposição da Costa do Marfim manifesta-se contra quarto mandato de PR Ouattara

Milhares de opositores manifestaram-se este sábado, em Abidjan, contra a candidatura a um quarto mandato do Presidente cessante da Costa do Marfim, Alassane Ouattara, exigindo a reinscrição da oposição nas listas das eleições presidenciais de 25 de outubro.

A manifestação foi organizada pela Frente Comum, composta pelas duas principais formações da oposição, o Partido Democrático da Costa do Marfim (PDCI) e o Partido dos Povos Africanos - Costa do Marfim (PPA-CI).

Os seus dois líderes, Tidjane Thiam e Laurent Gbagbo, respetivamente, foram excluídos da corrida presidencial por decisões judiciais, o primeiro por questões de nacionalidade, o segundo por uma condenação criminal.

“Não queremos um quarto mandato!”, “Queremos a candidatura de Gbagbo e Thiam!”, gritavam os manifestantes, que marchavam numa grande artéria do município de Yopougon, agitando bandeiras da Costa do Marfim ou dos seus partidos. A Constituição do país estabelece um limite de dois mandatos.

“É uma mobilização histórica que mostra que o povo da Costa do Marfim está de pé contra a intransigência”, declarou Noël Akossi Bendjo, vice-presidente do PDCI, perante os manifestantes.

“É um aviso, o poder tem de nos compreender. Não queremos um quarto mandato anticonstitucional e exigimos que os nossos líderes sejam reinscritos na lista eleitoral”, acrescentou Sébastien Dano Djedje, presidente executivo do PPA-CI.

A oposição denuncia sequestros e assédio, sobretudo de opositores, enquanto as autoridades garantem que não há prisões arbitrárias no país.

Os processos eleitorais na Costa do Marfim têm ficado marcados por violência nas ruas, com pelo menos 30 mortos nas presidenciais de 2020 e mais de 3.000 nas de 2010.