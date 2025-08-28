Sudão. Pelo menos 24 mortos e 55 feridos em ataque do grupo RSF

Pelo menos 24 mortos e 55 feridos após um ataque do grupo paramilitar Forças de Apoio Rápido, ocorrido quarta-feira à noite, na cidade sudanesa de Al-Fashir, região que tenta conquistar ao exército regular, anunciaram fontes médicas.

A Rede de Médicos do Sudão, uma Organização Não-Governamental, disse num comunicado que o ataque teve como alvo a zona do mercado central da localidade e o bairro residencial de Awlad al Rif, pelo que considera o bombardeamento "um massacre deliberado contra civis desarmados".

A organização denunciou que os ataques contra bairros residenciais densamente povoados representam uma "violação flagrante do direito internacional e humanitário", ao mesmo tempo que indicou que estas ações "revelam a magnitude das violações generalizadas das Forças de Apoio Rápido [RSF, na sigla em inglês] contra os residentes da cidade".

Por seu turno, o exército sudanês disse num comunicado que lançou drones contra concentrações de paramilitares nas frentes leste e sul de Al-Fashir, enquanto as RSF anunciaram a captura de vários bairros residenciais do sul da cidade e o seu avanço em direção ao quartel-general da sexta divisão de infantaria do exército.

Al-Fashir, capital do estado de Darfur do Norte, está sob cerco dos paramilitares desde abril passado, um cerco que as RSF intensificaram este ano após perderem o controlo de Cartum, capital do Sudão, e de várias outras regiões estratégicas do centro e sul do país africano.

O Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) denunciou quarta-feira que cerca de 260.000 civis - dos quais 130.000 crianças - permanecem presos em Al-Fashir e estão há mais de 16 meses sem assistência básica, desde o início do cerco.

Segundo a Unicef, pelo menos 63 pessoas morreram de desnutrição em apenas uma semana no campo de deslocados de Abu Shouk, nos arredores de Al-Fashir.

A queda de Al-Fashir pode implicar uma divisão territorial no Sudão, especialmente após as RSF e outros grupos políticos e armados aliados terem declarado, em fevereiro, um Governo paralelo com a intenção de obter legitimidade a nível local e internacional e representar uma alternativa ao executivo controlado pelo exército.

A guerra, que eclodiu em 15 de Abril de 2023, causou a morte de dezenas de milhares de pessoas e a deslocação de cerca de 13 milhões, enquanto cerca de metade da população do Sudão - cerca de 25 milhões de pessoas - sofre de "insegurança alimentar aguda", segundo as Nações Unidas.