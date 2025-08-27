Trump acusa Xi de conspirar contra EUA juntamente com Rússia e Coreia do Norte

O Presidente norte-americano acusou os líderes da China, Rússia e Coreia do Norte de “conspirarem contra os EUA”, enquanto Xi Jinping, Vladimir Putin e Kim Jong-un assistiam a um desfile militar em Pequim.

"Peço que transmita os meus mais calorosos cumprimentos a Vladimir Putin e Kim Jong-un, enquanto conspiram contra os Estados Unidos da América", escreveu Donald Trump na rede Truth Social, na terça-feira, dirigindo-se ao Presidente chinês.

O comentário surgiu durante as celebrações em Pequim do 80º aniversário do fim da Segunda Guerra Mundial no Pacífico, marcadas por uma parada militar com a presença de diversos líderes mundiais, incluindo o Presidente iraniano, Masoud Pezeshkian.

Trump acusou ainda a China de “não reconhecer” o sacrifício dos soldados norte-americanos na guerra contra o Japão.

Xi e Putin reuniram-se na véspera, à margem da cimeira da Organização de Cooperação de Xangai, realizada na cidade costeira de Tianjin, no norte da China, onde reiteraram o fortalecimento da parceria estratégica sino-russa.

“As relações entre a China e a Rússia resistiram a mudanças no cenário internacional e tornaram-se um exemplo do que devem ser as relações entre potências”, afirmou Xi, segundo a televisão estatal chinesa CCTV.

Kim Jong-un, que chegou a Pequim a bordo de um comboio blindado, juntou-se hoje ao grupo vestido de fato preto e sorridente, na primeira visita à China desde 2019.

O reencontro entre os três líderes acontece duas semanas após Trump ter-se reunido com Putin no Alasca, num encontro que terminou sem acordo para um cessar-fogo na Ucrânia.

Segundo a imprensa norte-americana, foram equacionadas novas conversações multilaterais, mas estas não se concretizaram até agora.