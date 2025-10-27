Trump quer realizar um bom acordo com a China

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou hoje que espera "chegar a um bom acordo" durante a próxima reunião com o seu homólogo chinês, Xi Jinping, incluindo um pacto relacionado à plataforma TikTok, segundo a imprensa internacional.

Trump declarou, a bordo do Air Force One, que o TikTok será um dos temas que irá discutir com Xi durante o encontro, agendado para esta quinta-feira, à margem da cimeira da Cooperação Económica Ásia-Pacífico (APEC), que se realizará na cidade sul-coreana de Gyeongju, segundo a agência de notícias EFE.

De acordo com o Presidente norte-americano, o acordo, assinado entre Washington e a empresa-mãe da popular plataforma de vídeo, a chinesa ByteDance, já conta com a "aprovação provisória" de Xi.

Em Setembro, os Estados Unidos chegaram a um acordo com a ByteDance, apoiado por Pequim, para permitir que o TikTok continuasse a operar em solo norte-americano, após o Congresso dos EUA ter estabelecido em 2024 que a aplicação deveria ser desactivada devido ao risco que representava para a segurança nacional do país

O pacto estabelece a criação de uma 'joint-venture' maioritariamente norte-americana, com uma operação suficientemente separada da sua casa-mãe chinesa - que manterá uma participação de 20% -, sobretudo no que diz respeito ao acesso do Governo chinês aos servidores que armazenam dados dos utilizadores.

O encontro presencial entre os dois líderes proporcionará uma oportunidade para ambas as potências aliviarem as tensões após o anúncio de Pequim de restrições à venda das suas terras raras e para discutir um possível acordo comercial abrangente após meses de tensões tarifárias.