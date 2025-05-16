​Ataque russo a Kiev foi o maior com drones desde o início da guerra

O ataque realizado hoje pela Rússia à capital da Ucrânia, que implicou 805 drones e mísseis, foi a maior investida do género desde o início da guerra, matando pelo menos duas pessoas, avançaram as autoridades ucranianas.

O ataque “foi o maior ataque russo com drones desde o início” da invasão em larga escala da Ucrânia, afirmou o porta-voz da Força Aérea da Ucrânia, Yuriy Ihnat, em declarações à agência de notícias norte-americana Associated Press.

Segundo a Força Aérea, a Ucrânia conseguiu abater e neutralizar 747 drones e quatro mísseis, mas houve nove impactos de mísseis e 56 ataques com drones em 37 locais de todo o país, tendo os detritos das armas caído em oito áreas.

Os jornalistas da Associated Press presentes em Kiev relataram ter visto uma coluna de fumo a subir do telhado do edifício do conselho de ministros de Kiev, mas não é ainda claro se o fumo foi o resultado de um impacto direto ou de destroços, o que marcaria uma escalada na campanha aérea russa.

Até agora, a Rússia evitou sempre atingir edifícios governamentais no centro da cidade.

O edifício alberga os gabinetes dos ministros ucranianos, pelo que a polícia bloqueou o acesso aos arredores enquanto os camiões de bombeiros e ambulâncias chegavam.

As autoridades ucranianas disseram que duas pessoas morreram e pelo menos 17 ficaram feridas no ataque.

“Pela primeira vez, um edifício governamental foi danificado por um ataque inimigo, incluindo o telhado e os andares superiores”, disse a primeira-ministra ucraniana, Yulia Svyrydenko, adiantando que o edifício “será restaurado, mas as vidas perdidas não podem ser recuperadas”.

“O mundo deve responder a esta destruição não apenas com palavras, mas com ações. É necessário aumentar a pressão das sanções — principalmente contra o petróleo e o gás russos”, defendeu.

As duas pessoas mortas eram uma mãe e o seu filho de 3 meses, cujos corpos foram retirados dos escombros pelas equipas de resgate, anunciou o chefe da administração municipal de Kiev, Tymur Tkachenko, acrescentando que pelo menos 10 locais em Kiev foram danificados no ataque.

Este ataque de grandes dimensões foi o segundo com drones e mísseis russos a atingir Kiev num período de duas semanas, numa altura em que as esperanças de conversações de paz diminuem a cada dia.

O ataque aconteceu depois de os líderes europeus terem pressionado o Presidente russo, Vladimir Putin, para negociar o fim da guerra, com 26 aliados da Ucrânia a prometerem enviar tropas como “força de segurança” para o país invadido assim que os combates terminarem.

A ofensiva militar russa no território ucraniano, lançada a 24 de fevereiro de 2022, mergulhou a Europa naquela que é considerada a crise de segurança mais grave desde a II Guerra Mundial (1939-1945).

Apesar de já terem decorrido mais de três anos desde o início da invasão russa da Ucrânia e da pressão feita pelo Presidente norte-americano, Donald Trump, para aproximar as partes, as propostas para um acordo de paz entre Moscovo e Kiev têm fracassado.

O líder russo, Vladimir Putin, exige que a Ucrânia ceda territórios e renuncie ao apoio ocidental e à adesão à NATO, condições que Kiev considera inaceitáveis, reivindicando, pelo seu lado, um cessar-fogo imediato como ponto de partida para um acordo de paz, a ser salvaguardado por garantias de segurança.