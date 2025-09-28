PM defende reforço da solidariedade e mecanismos de financiamento mais justos para os SIDS

O primeiro-ministro defendeu a necessidade de reforçar a solidariedade internacional e garantir mecanismos de financiamento “mais justos” para os Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento (SIDS), sublinhando que a sobrevivência destes países depende da acção climática urgente.

No encontro com o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, realizado este sábado, 27, em Nova Iorque, Ulisses Correia e Silva alertou para os riscos que os SIDS enfrentam devido a fenómenos climáticos extremos, exemplificando com os impactos da recente tempestade Erin na ilha de São Vicente.

Segundo o primeiro-ministro, a recente tempestade Erin, que afectou a ilha de São Vicente, é um exemplo da vulnerabilidade extrema dos SIDS às alterações climáticas, reforçando a urgência de investimentos em resiliência, adaptação e financiamento climático.

O governante reafirmou o compromisso de Cabo Verde em desempenhar um papel de liderança internacional nesta agenda, lembrando que o país vai assumir a presidência da Aliança dos Pequenos Estados Insulares (AOSIS) em 2027 e apresentou a proposta para acolher a V Conferência Internacional dos SIDS (SIDS-5) em 2034.

O chefe do Governo aproveitou também para enaltecer o papel das Nações Unidas no percurso de Cabo Verde ao longo dos 50 anos da independência, felicitando António Guterres pela iniciativa UN80, mas apelando a que o processo de reforma do multilateralismo não implique cortes nos programas e fundos destinados a apoiar os países mais vulneráveis.